Israel impedirá que Irán establezca base militar en Siria

"Hemos hecho y seguiremos haciendo todo lo posible para que Irán no refuerce su presencia militar en Siria y no aparezcan allí misiles apuntados contra Israel, para que no construyan aeródromos militares, ni exista una base naval iraní en el mar Mediterráneo", dijo el ministro.

© AFP 2018 / Behrouz Mehri Teherán planea suministrar a Damasco sistemas antiaéreos y cazas iraníes más modernos

Según Elkin, "la experiencia demuestra que cuando Israel traza una línea roja, sabe insistir y conseguir que se respete".

Las autoridades israelíes expresaron reiteradamente su preocupación por la presencia de Irán en Siria.

El asesor del líder supremo de Irán Alí Akbar Velayati, señaló anteriormente que su presencia en Siria no tiene nada que ver con Israel y sirve para impedir que los terroristas regresen al país árabe.

