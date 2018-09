"Israel atacó a Siria en interés de EEUU"

"Este no es el primer ataque de este tipo. Siempre que el Ejército prepara una operación contra grupos armados, Israel ataca. La última vez fue antes de que el Ejército llevara a cabo una ofensiva en el sur del país", comentó el general sirio en declaraciones a Sputnik.

El militar señaló que los israelíes están nerviosos, porque el Ejército sirio está ahora muy cerca de ellos, por lo que realizan una especie de ataques de advertencia. A pesar de ello, el Ejército continúa atacando con éxito a los terroristas y liberando nuevos territorios.

La carta que se juega el Pentágono para atacar a las fuerzas de Irán y Hizbulá en Siria https://t.co/RXG8JTQMjQ — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) September 6, 2018

Según Yahii Suleiman, las declaraciones sobre la presencia de las fuerzas y la maquinaria iraníes en Siria son solo una excusa para atacar.

"Basándome en la información disponible y en una simple lógica, afirmo que no hay fuerzas militares iraníes en el territorio de Siria, solo asesores desarmados. Es una práctica normal, teniendo en cuenta los acuerdos de cooperación que se celebraron entre los dos países. Los iraníes no están luchando en Siria, solo nos están ayudando. Si hubiera fuerzas militares iraníes en Siria, lo habríamos confirmado, porque no hay nada reprensible en esto".

El 4 de septiembre, la defensa antiaérea siria derribó cinco misiles lanzados por los aviones de Israel contra el distrito de Wadi al Uyun, en las inmediaciones de Hama, informó la agencia siria SANA.

Sin embargo, se informó de varias explosiones en el área. En el intento de bombardeo una persona falleció y varias resultaron heridas.

Los bombardeos se produjeron horas después de que el Ejército israelí confirmara que había llevado a cabo más de 200 ataques en Siria en los últimos 18 meses.

Siria e Israel están formalmente en guerra desde 1973, sin embargo, los enfrentamientos bélicos fueron extremadamente raros antes de que estallara la guerra civil en Siria.