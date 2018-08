Lana del Rey aplaza su concierto en Israel tras la presión de activistas propalestinos

Del Rey tenía que actuar en Israel en el marco del Festival Meteor, que se celebrará en el kibutz Lehavot Habashan, en Galilea, del 6 al 8 de septiembre.

"Es importante para mi actuar en Palestina e Israel y tratar a mis admiradores de forma equitativa. Desafortunadamente, no ha sido posible alinear las dos visitas con tan poca antelación y, por lo tanto, pospongo mi aparición en el Festival Meteor hasta que pueda programar visitas a mis seguidores israelíes y palestinos, así como, con suerte, a otros países de la región", señaló Del Rey en su cuenta de Twitter.

La cantante había asegurado anteriormente que no suspendería su actuación en Israel en otro mensaje. "Me gustaría recordaros que actuar en Tel Aviv no es un acto político o un compromiso con la política, de la misma manera que cantar aquí en California no significa que mis visiones estén alineadas con las opiniones o las acciones a veces inhumanas de mi gobierno actual", señaló.

Después de hacer estas manifestaciones, el cantante y compositor británico Roger Waters, exlíder del grupo Pink Floyd y partidario del movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) contra Israel, respondió a Del Rey en Facebook.

Waters definió a Israel como "un Estado de apartheid" y dijo que visitar Israel es "un acto político".

La cantante le respondió en Instagram y reiteró que no cancelaría su concierto en Israel, aunque "entendía la preocupación" de los palestinos y señaló que los visitaría en el futuro y que se reuniría con niños israelíes y palestinos.

A principios de año, la estrella del pop, Lorde, suspendió su concierto en Israel después de que sus seguidores árabes la criticaran en su país, Nueva Zelanda.