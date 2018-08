Siria denuncia que los Cascos Blancos secuestraron 44 niños para ataque químico en Idlib

El funcionario denunció la estrategia públicamente tras una reunión que mantuvo con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, en Moscú.

© AFP 2018 / Karam Al-Masri Cascos Blancos trasladan sustancias tóxicas a un almacén de terroristas en Sarakib

"Detrás de la creación de la pseudoorganización Cascos Blancos, están los servicios especiales británicos. Ellos son los patrocinadores y los líderes. Estuvieron detrás de la organización de los escenarios inventados para el uso de armas químicas y ahora están preparando otro en Idlib ", afirmó Mualem.

El ministro enfatizó no solo que el Ejército sirio no necesita usar armas químicas, sino que su país no posee este armamento.

Por su parte, Lavrov indicó: "Hemos advertido sin rodeos y con dureza a través de nuestros Ministerios de Defensa y de Asuntos Exteriores a nuestros socios occidentales que no jueguen con fuego".

