"El Ejército sirio debe expulsar a los estadounidenses del país"

MOSCÚ (Sputnik) — Las fuerzas del Gobierno sirio deben intensificar la lucha por las provincias que Damasco aún no controla en respuesta al despliegue del escudo antimisiles de EEUU, dijo el experto militar Ígor Korotchenko.

El excomandante de la asamblea militar de la gobernación de Deir Ezzor, Fayez Esmer, citado por el periódico turco Yeni Safak, aseguró que EEUU prepara el despliegue de un sistema antimisiles en varias ciudades en el norte de Siria. Hasta ahora se concluyó la instalación de tres radares en Tal Baidar, Ayn al Arab y Sarrin, además de 13 radares portátiles y fijos, según indicó el militar.

"La situación actual demuestra que el ejército sirio necesita emprender más esfuerzos para retomar el control de las provincias norteñas", apuntó Korotchenko en entrevista a Sputnik.

El experto agregó que tampoco Turquía, que ve el reforzamiento de los kurdos como una amenaza, aplaudirá las acciones de EEUU, que Korotchenko considera "ilegales y orientadas contra el derecho internacional".

La diplomacia no podrá resolver el problema, subrayó Korotchenko, pues Washington no hará concesiones si no topa con resistencia militar.

"Hay que expulsar a los estadounidenses, y de eso debe ocuparse el ejército sirio, solo entonces aparecerá la posibilidad de solución diplomática", dijo.

Rex Tillerson, exsecretario de Estado de EEUU, declaró con anterioridad que los Estados Unidos están dispuestos a cooperar con Rusia para alcanzar la estabilidad en Siria, y mencionó entre los mecanismos la creación de zonas de exclusión de vuelos, el control del cumplimiento de treguas y la ayuda humanitaria coordinada.

No obstante, según el canciller ruso, Serguéi Lavrov, EEUU todavía no confirmó la información acerca de las zonas de exclusión de vuelos.