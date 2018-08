Teherán no ve razones para que diplomáticos de Francia cancelen sus visitas a Irán

MOSCÚ (Sputnik) — No hay motivos para que los diplomáticos franceses pospongan sus viajes a Irán por razones de seguridad, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Bahram Kasemi.

La agencia Reuters, citando documentos del Ministerio de Exteriores de Francia, informó el 28 de agosto que el ente recomendó a los diplomáticos y empleados posponer indefinidamente todas las visitas no urgentes a Irán por razones de seguridad.

"No he recibido tal información de fuente confiable alguna del Gobierno de Francia y no veo ninguna razón y necesidad para que la Cancillería francesa tome esa decisión", dijo Kasemi en un comunicado.

El medio informó que la decisión se tomó después de que fuese frustrado un ataque terrorista cerca de París, en una reunión de opositores iraníes fugitivos.

