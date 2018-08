"Política del chantaje": EEUU lanza una advertencia a Irak por su acercamiento a Irán

Bagdad no tiene previsto romper las relaciones con Irán pese a las amenazas de EEUU, afirmó a Sputnik el exdiputado del Parlamento de Irak Ibrahim Rukabi.

Según el político, los estadounidenses "tienen problemas en sus relaciones con Teherán, sin embargo, esto no significa que Irak deba arruinar las suyas con Irán, nuestro vecino".

Rukabi explicó que ambos países cooperan a distintos niveles —económico, social y religioso—. Asimismo, advirtió que la ruptura de las relaciones con Irán podría llevar a una crisis.

"Imagínense por un momento que dejáramos de importar los alimentos, frutas y verduras iraníes. Nuestras tiendas se quedarían prácticamente vacías muy pronto", afirmó. Subrayó también que muchos turistas iraquíes visitan Irak cada año.

"Resulta que los estadounidenses aplican la política del chantaje", reveló Rukabi.

El político destacó que Irak no debe doblegarse a los deseos de Washington, ya que "Irán es uno de los socios económicos más importantes de Irak, asimismo, fue Irán quien apoyó a Irak en su lucha antiterrorista".

Rukabi recordó que Irak e Irán tienen una frontera abierta de más de 1.000 kilómetros de largo, cruzada por varias rutas económicas y comerciales vitales para ambos países.

"Las buenas relaciones políticas garantizan el control total de esta frontera y hacen imposible la infiltración de terroristas de un país a otro", agregó.

El exdiputado admitió que pese a la difícil situación económica y social que vive Irak tras haber librado una guerra "agotadora" contra los terroristas, Bagdad "tiene su propia postura y no se va a dejar avasallar. No va a servir a los intereses de Washington, no somos una colonia de EEUU".

"Ahora esperamos la respuesta de nuestro Gobierno para poner los puntos sobre las íes al respecto", concluyó.

Además de los alimentos, Irak adquiere de Teherán automóviles, electrodomésticos y otras mercancías por un valor de 6.600 millones de dólares al año. Asimismo, entre 2 y 3 millones de peregrinos iraníes visitan Irak anualmente.

Por su parte, Washington considera a Irak como uno de sus principales aliados en Oriente Medio, además de apoyar decididamente al país en su lucha contra el grupo terrorista ISIS —proscrito en Rusia y otros países—.