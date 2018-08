Parlamentarios británicos alertan de la "actividad militar" rusa en el Ártico

LONDRES (Sputnik) — El subcomité en Defensa del Parlamento del Reino Unido insta al Gobierno conversador de Theresa May a enfocar recursos y liderazgo en el Ártico para hacer frente al "incremento de la actividad militar" de Rusia en la zona.

"El variable ambiente de seguridad en el Ártico y el Alto Norte es una cuestión de creciente trascendencia para el Reino Unido, dada la importancia estratégica de la región y el incremento en el nivel de actividad militar que hemos observado allí", afirma la presidente del subcomité, Madeleine Moon.

Rusia lidera la constante militarización de la zona, según remarcan los parlamentarios en el informe 'On Thin Ice: UK Defence in the Arctic' (Sobre hielo fino: las defensas del Reino Unido en el Ártico), publicado este 17 de agosto en la web del Parlamento británico.

"En nuestra opinión, este aumento [de la actividad militar] va más allá de lo que sería proporcionado para una postura puramente defensiva y debe ser motivo de preocupación dado el comportamiento agresivo y revisionista de Rusia", concluyen los diputados.

Al mismo tiempo, el comité advierte de que la reforzada presencia militar rusa en su territorio norteño "tiene, potencialmente, implicaciones estratégicas graves para el Reino Unido y la OTAN".

El informe insta al Ejecutivo conservador a invertir medios y recuperar el "protagonismo en la defensa del flanco norte de la OTAN y en mantener la seguridad en el Atlántico Norte" que Londres desempeñó en el pasado.

"Se necesita un nuevo nivel de ambición acompañado de recursos adecuados para hacer frente a los riesgos en desarrollo que hemos identificado", señala Moon en la nota que acompaña el informe.

La diputada laborista advierte de que liderar mundialmente en Defensa es "una cuestión de recursos y una cuestión de ambición".