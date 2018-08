Adidas sucumbe a la presión y le dice no a Irán

Taj advierte de que los pasos que ha dado Adidas son desconcertantes, teniendo en cuenta que la selección de fútbol nacional iraní cumplió con todas las obligaciones que contrajo al firmar el contrato con Adidas durante el Mundial de fútbol Rusia 2018.

Desde Adidas se han escudado argumentando que la empresa cotiza en el mercado estadounidense y que, por tanto, las nuevas sanciones contra Irán hacen imposible cualquier tipo de cooperación con el país. También Nike boicoteó a los iraníes justo antes del Mundial, negándose a vestir con sus zapatillas a la selección por el mismo motivo. Carlos Queiroz, técnico del equipo de nacionalidad portuguesa, también está teniendo problemas.

"Según el eslogan de la FIFA, el fútbol y el deporte no se deberían mezclar con la política. Por desgracia (…) el entrenador de la selección iraní, Carlos Queiroz, no cobró durante siete meses por culpa de estos problemas (…) Estados Unidos bloquea cualquier suma de dinero que se transfiera a Europa o a la cuenta de algún banco internacional desde cuentas iraníes", advierte a Sputnik Farhad Eshvand, un especialista en deportes y editor jefe del portal de noticias Khabaronline.

Añade Eshvand que, un año antes del Mundial, la Federación de fútbol iraní compró a Adidas Emiratos Árabes Unidos y a Adidas Turquía el uniforme para su selección. En aquel entonces nadie sabía todavía que el país entraría en la fase de grupos de la competición. Solo después de que se supiese se comenzó a hablar de firmar un contrato. Irán dio su visto bueno a los colores que llevaría el uniforme —blanco y rojo— y compró las unidades necesarias para el equipo. En el contrato, que se firmó con la representación de Adidas en Oriente Medio para evitar problemas financieros, solo se hablaba de la venta de ropa deportiva y no de que la empresa patrocinaría a Irán, destaca Eshvand.

"Al principio de lo que se hablaba era de que Adidas debía suministrar a la selección iraní un uniforme con un diseño exclusivo, y de que Irán era uno de los países de cuyo patrocinio se debería encargar. En un momento dado, la compañía comenzó a decir que la legislación del Ministerio de Industria de Irán no permite las inversiones en este país, y declaró que no le era posible establecer el 25% de su producción en territorio iraní", añade Eshvand.

Por eso el contrato no se firmó como un acuerdo de patrocinio, sino como uno por la venta de ropa que bien podría haber firmado cualquier otra empresa con Adidas, explica.

"Hay que permitir que los iraníes tengan acceso a marcas de deporte de reconocimiento internacional", dice Eshvand, y añade que se hace necesario resolver los problemas que entraña la legislación iraní para que a las compañías extranjeras como Adidas les salga a cuenta firmar contratos de patrocinio con los equipos de fútbol iraníes. También a Adidas y a Nike les conviene. "Son empresas comerciales y el fútbol es un enorme negocio", recuerda Eshvand.

Por eso cree que tanto una como la otra no tuvieron más remedio que tomar las decisiones que tomaron. En el caso de Adidas, a la compañía no le salía a cuenta arriesgarse porque "incluso un pequeño contrato que no llegaba al millón de dólares habría tenido serias consecuencias para ella" con Estados Unidos metiendo cizaña.