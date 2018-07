Recibimiento multitudinario a la adolescente palestina Ahed Tamimi en su pueblo

Ahed salió de la cárcel tras cumplir siete meses y medio de prisión por haber pegado a dos soldados israelíes que entraron en su patio el pasado 15 de diciembre, después de una protesta palestina.

© REUTERS / Mohamad Torokman La adolescente palestina Ahed Tamimi sale de la cárcel

Los hechos se grabaron en un vídeo que se hizo viral, en el que también aparecen enfrentándose a los soldados la madre de Ahed, Nariman, y una prima, Nur. Cuatro días después, Ahed y Nur fueron arrestadas, pero a la segunda la pusieron en libertad "al cabo de 16 días", según contó ella misma a Sputnik.

Esta mañana, pasadas las 6, Ahed y su madre, arrestada poco después que ella y que también cumplía condena, fueron liberadas a las puertas de Nabi Saleh, en Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel.

Además: Ahed Tamimi recobra su libertad

Las autoridades israelíes indicaron a la familia que las dejarían en el control de Jabara (Tulkarem) y luego comunicaron que lo harían en el de Rantis, para liberarlas finalmente a la entrada de su pueblo, según confirmaron la familia Tamimi y la presidenta de la Unión General de Mujeres Palestinas, Myassar Atyani.

© AP Photo / Ariel Schalit Israel aprueba una ley que discrimina a los árabes

Tras una breve parada en Nabi Saleh, Ahed se dirigió, junto a su familia, a Ramala, donde depositó flores en la tumba del líder palestino Yaser Arafat, en la Muqataa, sede de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

Allí la recibió el presidente palestino, Mahmud Abás, que se refirió a ella como "un modelo y un ejemplo de la lucha popular palestina por la libertad, la independencia y el establecimiento de un Estado palestino".

Poco después de las 3 de la tarde, los Tamimi regresaron a Nabi Saleh, donde una multitud de gente y cámaras los esperaba en la plaza principal del pueblo.

Además: Ahed Tamimi: el rostro de los 330 menores palestinos encarcelados por Israel

En una rueda de prensa en la plaza, Ahed afirmó que "la lucha popular contra la ocupación continuará".

"Estoy contenta porque he salido de la cárcel y estoy con mi familia, pero no del todo porque tengo a hermanas y hermanos en la cárcel", dijo en referencia a los presos palestinos.

© AP Photo / Ariel Schalit La familia de Ahed Tamimi denuncia abusos verbales contra ella por parte de los policías

Ahed señaló que seguirá "focalizada en la lucha contra la ocupación" y destacó que "el poder está con la gente, que decide su destino".

La menor liberada contó que su "mayor preocupación" cuando la encarcelaron fue perderse el examen de acceso a la universidad. Pero dijo que en la cárcel estudió con un grupo de mujeres, a pesar de "las amenazas constantes y abusos de la ocupación israelí".

Ahed quiere estudiar derecho "para defender a los presos, a los que luchan contra la ocupación, tiene posibilidades de estudiar con becas aquí y fuera", contó su padre a Sputnik.

Los Tamimi son una familia conocida por liderar las protestas en su pueblo. "Estoy feliz de estar con mi hija, pero aún tenemos un hijo en la cárcel. Espero que alguna vez estemos todos juntos, como una familia, y la ocupación salga de nuestras vidas para vivir normalmente en nuestra tierra", dijo Basem Tamimi.

Además: ONG B'Tselem: "Las autoridades israelíes han estado engañando a la gente"

Arrestada el pasado 19 de diciembre, Ahed fue condenada en marzo a ocho meses de cárcel, tras un acuerdo con la fiscalía por el que se declaró culpable de cuatro cargos de agresión. Además tuvo que pagar una multa de 5.000 shekels (unos 1.437 dólares).

La abogada Ahed Tamimi declaró a Sputnik que "el arresto y juicio de Ahed fueron más de naturaleza política que por razones legales".

"Lo hemos visto hoy, en lugar de decirnos dónde y cuándo la iban a liberar estuvieron jugando con ella", señaló Gaby Lasky en referencia a la confusión que el Servicio de Prisiones de Israel creó en torno al sitio y la hora de liberación de la chica, de 17 años y arrestada el pasado 19 de diciembre.

"Aunque las autoridades israelíes intentan mantener la voz de Ahed baja, ella seguirá luchando contra la ocupación como haría cualquier persona normal que viviera bajo ocupación", advirtió Lasky, conocida en Israel por defender a presos palestinos.

"Ahed ha sido liberada y su juicio ha acabado, pero nos preocupa qué harán las autoridades si vuelve a manifestarse (en protestas contra la ocupación). Espero que Israel no cometa el mismo error otra vez, intentando arrestarla de nuevo y ponerla tras las rejas", señaló la letrada.

Lasky explicó el acuerdo de reducción de pena al que llegó con la fiscalía militar israelí en el caso contra Ahed Tamimi. "En la corte militar Ahed aceptó que había hecho lo que estaba escrito en el acta de inculpación. No se escondió, no intentó minimizar lo que hizo ni decir que no ocurrió", dijo Lasky.