Exministro de Defensa israelí explica quién es el enemigo de Israel en Siria

"No interferimos en el conflicto sirio y no apoyamos a ningún bando, como no apoyamos al Estado Islámico o Al Qaeda en Siria u otros lugares. No vamos a impedir al régimen sirio luchar contra los terroristas. No vamos a interferir a favor o en contra. Esta es su tarea y su trabajo. Vamos a ver qué pasa. Pero si hablamos del Estado Islámico, no hemos visto ni un solo ataque terrorista contra nosotros por parte del ISIS desde el territorio de Siria, pero sí vimos ataques de las fuerzas proiraníes", dijo Yaalon al diario ruso Kommersant varias horas antes de que unos misiles del ISIS —también conocido como Daesh, organización prohibida en Rusia— cayeran por primera vez en territorio israelí.

© Sputnik / Mohamad Maruf Ataque contra Israel se realizó desde posiciones de ISIS

Yaalon confirmó que Israel mantiene canales abiertos de comunicación con el Gobierno y el Ejército ruso: "Acordamos que es de nuestro interés común no interferir entre nosotros. Hemos establecido una línea directa entre nuestras sedes en Tel Aviv y Hmeymim, lo que nos ayuda a evitar malentendidos. Entre los militares rusos e israelíes no hubo un solo incidente, así que creo que este fue un plan exitoso".

En respuesta a la pregunta sobre si era posible tal coordinación entre los militares israelíes y sirios, su respuesta fue contundente: "No tenemos relaciones con nuestros enemigos".

Sin embargo, según él, una de las amenazas más significativas para Israel es Irán.

"El radio de los misiles iraníes les permite ser lanzados desde Siria debido a la zona de distensión… ¿Para qué necesitan los misiles iraníes un alcance de 200 o 300 km? ¿Para proteger al régimen? ¿De quién? ¿De los rebeldes? Sin duda, su presencia es una amenaza para Israel. Y debemos llegar a un acuerdo sobre este tema con el Gobierno ruso. De lo contrario actuaremos para proteger nuestros intereses", advirtió Yaalon.

"Nuestras acciones demostraron que tenemos la superioridad militar en Siria. Y los iraníes no están en disposición de lanzarnos un reto serio ya que habrá una respuesta. Tendrán que sopesar una y otra vez los pros y los contras de su presencia en Siria", concluyó Yaalon.

