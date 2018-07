Israel prohíbe la entrada a Palestina a un activista sueco que caminó por 11 meses

GAZA (Sputnik) — El activista sueco Benjamín Ladraa comunicó que las autoridades israelíes le prohibieron entrar en Palestina por lo que no puede concluir su marcha a pie en solidaridad con el pueblo palestino que duró 11 meses.

"Los israelíes no me permitieron entrar en Palestina, me interrogaron durante seis horas antes de negarme la entrada", escribió Ladraa en su cuenta de Facebook.

El texto está acompañado por una foto del documento que le entregaron los servicios fronterizos de Israel.

© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa "Solo el boicot internacional puede pararle los pies a Israel"

Según el activista, los israelíes le impidieron la entrada por sospechas de que estaba mintiendo durante el interrogatorio y de que llegó para organizar una manifestación en Cisjordania.

Ladraa cuestionó "por qué el Estado israelí tiene tanto miedo de un sueco a quien le impidió entrar en el país bajo su ocupación".

Según él, las autoridades israelíes le temen al "poder de activismo".

El activista empezó su viaje en agosto pasado caminando unos 5.000 kilómetros y cruzando Europa, Turquía, Líbano y Jordania donde intentó entrar en los territorios palestinos a través de un paso fronterizo controlado por Israel.