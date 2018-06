Irán niega violar el PAIC al incrementar capacidades para enriquecer uranio

"No hacemos nada que contradiga al Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) y no he dicho que a partir de mañana iniciemos la producción de nuevas centrifugadoras, hemos dicho que vamos a preparar las infraestructuras necesarias para la construcción de centrifugadoras", dijo Salehi citado por la televisión IRIB.

Agregó que en la ciudad de Natanz, donde se ubican las fábricas de nuevas centrifugadoras, ya iniciaron los trabajos de infraestructura.

Asimismo, confirmó haber enviado una carta al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para advertirlo sobre el aumento de las capacidades para enriquecer uranio.

Anteriormente, el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, ordenó que la OEAI empiece de inmediato los preparativos para el enriquecimiento de uranio a un nivel de 190.000 SWU (unidad de trabajo de separación de isótopos, uno de los indicadores de la capacidad de centrifugadoras).

En septiembre de 2015, el vicecanciller de Irán, Abás Araghchi, declaró que Irán podría recibir 190.000 SWU en los próximos 15 años a través de centrifugadoras de sexta y octava generación.

El 8 de mayo pasado el presidente de EEUU, Donald Trump,la retirada de su país del pacto nuclear iraní firmado en 2015 por Irán y Rusia, Estados Unidos, el Reino Unido, China, Francia, Alemania y la UE.

El acuerdo establece limitaciones al programa nuclear iraní para excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de sanciones internacionales.

El líder estadounidense, quien también ordenó restablecer "al máximo" las sanciones contra Irán, justificó la medida acusando a Teherán de seguir desarrollando armamento nuclear, pese a que tanto el OIEA, como el resto de los firmantes del acuerdo, aseguran lo contrario.