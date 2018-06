Stoltenberg: la OTAN no brindará apoyo militar a Israel si es atacado por Irán

"Israel es nuestro socio pero no es miembro de la OTAN, conforme al artículo 5 las garantías de seguridad no se aplican a Israel; la OTAN no ha participado ni participará en el proceso de paz en Oriente Medio, ni tampoco en el conflicto militar en la región, no es nuestra tarea", dijo en una entrevista con el semanario alemán Der Spiegel.

Sobre el pacto nuclear con Irán, Stolteberg afirmó que, aunque el acuerdo se mantiene, "la pregunta es si podrá funcionar sin Estados Unidos".

"Si aquí llueve se mojarán ellos": Defensa de Israel comenta las tensiones con Irán

A su juicio, las sanciones estadounidenses contra Irán tendrán "mucha influencia sobre las empresas europeas".

El 8 de mayo, el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció que su país se retiraba del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), como se conoce el pacto histórico que el Grupo 5+1 (Rusia, Estados Unidos, el Reino Unido, China y Francia más Alemania) y Teherán firmaron en 2015.

El PAIC establece limitaciones al programa nuclear iraní para excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.

Trump justificó su medida acusando a Teherán de seguir desarrollando armamento nuclear, pese a que tanto el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), como el resto de los firmantes del acuerdo aseguran lo contrario.