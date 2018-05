Rusia: el OIEA ya dispone de amplio acceso a las instalaciones de Irán

El funcionario ruso comentó las recientes declaraciones del secretario de Estado de EEUU, Michael Pompeo, sobre las demandas de Washington a Irán tras la salida de EEUU del acuerdo nuclear, en las que exigió a la nación persa acceso a las instalaciones nucleares.

"Lamentablemente vemos que el secretario de Estado no sabe que ese acceso sin precedentes ya fue otorgado en base a un protocolo adicional, allí no hay limitación alguna", indicó.

© REUTERS / Mehr News Agency/Majid Asgaripour "Irán cuenta con el derecho al uso pacífico de la energía nuclear y es imposible negarlo"

Según Uliánov, "conforme al acuerdo los inspectores pueden visitar cualquier instalación en Irán que despierte sospechas con el único objetivo de confirmar que no hay materiales nucleares no declarados o equipamiento nuclear no declarado".

"Esto no excluye las visitas incluso de las instituciones militares", puntualizó.

Para el representante ruso, la política norteamericana respecto a Irán se basa en la incompetencia.

"Este tipo de declaraciones indica que la política estadounidense respecto a Irán en este caso se basa en la incompetencia, el desconocimiento de lo elemental", indicó.

Además, Uliánov señaló que EEUU no tiene fundamento jurídico para exigir a la comandancia iraní la retirada de Siria.

"No entiendo qué pinta aquí EEUU, está lejos allende los mares, no existe ninguna base jurídica para presentar este tipo de exigencias", concluyó.

Uliánov agregó que la decisión de EEUU de abandonar el acuerdo nuclear firmado con Irán asesta un golpe muy fuerte al régimen de no proliferación.

"Esta decisión es un golpe muy fuerte asestado contra el régimen de no proliferación nuclear," dijo agregando que es también un golpe contra la Carta de la ONU.

El abandono por Washington del PAIC impactará inevitablemente en la posibilidad de seguir sosteniendo diálogo sobre la desnuclearización de Corea del Norte, dijo.

© AP Photo / Carlos Barria/Pool ¿Qué consecuencias provocaría en Oriente Medio la salida de EEUU del PAIC? Rusia responde

"Los dirigentes de Corea del Norte dieron pasos positivos, muy esperanzadores, surgió la posibilidad real de sentarse a la mesa de negociaciones para buscar solución diplomática, y en este contexto EEUU crea una situación que empuja a Pyongyang a renunciar al diálogo", constató.

Pompeo intervino el 21 de mayo con un discurso en el cual presentó 12 exigencias a Teherán, luego de que el presidente Donald Trump decidiera retirar a Washington del acuerdo nuclear iraní.

En su discurso Pompeo, además de los llamamientos a la no proliferación nuclear, exigió que Irán cambie toda su política en la región, otorgue al OIEA un acceso sin precedentes a sus instalaciones, suspenda el desarrollo de misiles balísticos y cese el apoyo a los grupos terroristas en Oriente Medio, incluidos Hizbulá y Hamás.

Irán, el Grupo 5+1 (China, EEUU, Francia, Reino Unido y Rusia más Alemania) y la Unión Europea firmaron en julio de 2015 un documento que establece limitaciones al programa nuclear iraní para excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.

© AP Photo / Andrew Harnik "Trump ha dado un paso hacia su propia 'guerra' contra Irán"

En octubre de 2017, Trump se negó a certificar que Teherán cumplía con el pacto a pesar de que antes lo confirmara el OIEA y amenazó con abandonarlo si no se corregían sus "defectos".

En enero de este año 2018, EEUU, el Reino Unido, Francia y Alemania instituyeron un grupo de trabajo para elaborar un anexo al acuerdo nuclear.

El 8 de mayo pasado, Trump anunció que su país abandonaba el acuerdo y acusó a Irán de violar los compromisos asumidos, pero los demás miembros del Grupo 5+1 decidieron seguir apoyando el convenio.