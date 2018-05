Ankara: las víctimas de Gaza pesan en igual medida sobre EEUU e Israel

"Con el traslado de la Embajada de EEUU en Israel a Jerusalén aumentarán la inestabilidad, la crisis y los conflictos en la región, los asesinatos en masa cometidos en la Franja de Gaza pesarán sobre la conciencia de EEUU en igual medida que sobre la del Gobierno israelí", escribió en Twitter agregando que "independientemente de los pasos que den EEUU e Israel, Turquía no los reconocerá".

El canciller turco, Mevlut Cavusoglu, también condenó duramente el proceder de las autoridades de Israel y EEUU.

"Maldigo al Gobierno y a los militares de Israel por los asesinatos en masa, la causa de eso radica en que EEUU actúa según la lógica "hago lo que quiero" pese a las protestas del mundo entero y trasladó ilegítimamente su Embajada de Tel Aviv a Jerusalén, haciendo daño a su propia imagen", dijo al canal de televisión A Haber.

También señaló que la Unión Europea comparte la opinión de Turquía en este asunto.

"Pero no basta ser del mismo parecer, es necesario actuar con urgencia, oponerse decididamente contra esa decisión de EEUU (…), si todo el mundo calla, nosotros no permanecemos callados, los palestinos no arrojan bombas, es una pacífica marcha de protesta, somos testigos de un terrorismo de Estado, si eso continúa, toda la región puede verse sumida en una catástrofe", subrayó el canciller.

Por su parte el portavoz del presidente turco, Ibrahim Kalin, declaró que Turquía califica como oprobio la falta de la reacción por parte de la comunidad internacional a la muerte en masa de los palestinos durante las protestas en la Franja de Gaza.

"Cada palestino muerto hoy [el 14 de mayo] en su tierra ocupada por Israel es una mancha de oprobio más para Israel, y el silencio del mundo en respuesta al bárbaro exterminio sistemático es una picota", escribió Kalin en Twitter.

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció en diciembre pasado que reconoce Jerusalén como capital de Israel y trasladará allá la Embajada estadounidense, la que hasta el 14 de mayo se encontraba en Tel Aviv.

El traslado de la sede diplomática se efectuó este 14 de mayo, día en que se celebra el 70 aniversario de la fundación de Jerusalén.

Ya ha ascendido a 45 el número de los palestinos muertos en los choques con los militares israelíes en la Franja de Gaza, informó a Sputnik el portavoz del servicio médico local, Ashraf al Qidra, agregando que los uniformados israelíes abren fuego contra los manifestantes más agresivos, que muestran su indignación por la inauguración de la Embajada de EEUU en Jerusalén.