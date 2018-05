Ivanka Trump llega a Israel para inaugurar la nueva embajada de EEUU en Jerusalén

Esta tarde, el Ministerio de Exteriores de Israel ofrecerá una recepción a los representantes norteamericanos que será boicoteada por la mayoría de embajadores de la Unión Europea.

Este boicot es la respuesta de varios países de Europa al traslado de la embajada de EEUU en Israel de Tel Aviv a Jerusalén.

Israel considera esta ciudad como su capital, pero la comunidad internacional no la reconoce como tal porque su parte este está ocupada por lo israelíes, según la ley internacional, y tendría que ser la capital del futuro Estado palestino.

La delegación, integrada también por el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, y doce miembros del Congreso de EEUU, presidirá mañana la ceremonia oficial de traslado de la embajada, que se situará donde se encuentra ahora la sección consular de visados, en el barrio de Arnona, en la parte oeste de Jerusalén.

El embajador de EEUU en Israel, David Friedman, dijo que la decisión de trasladar la embajada a Jerusalén no forma parte de un "toma y daca" con Israel sino que se basa en "el interés de EEUU".

© Sputnik / Kristina Afanasieva Embajador palestino en Uruguay: traslado de embajadas a Jerusalén es "ilegal"

Unos 30 de los 86 embajadores en Israel aceptaron la invitación a la recepción de hoy, entre ellos los de Hungría y la República Checa, que pertenecen a la UE.

El resto de miembros de esta organización no tienen previsto asistir. Tampoco lo harán los embajadores de Rusia, Egipto y México.

El traslado de la embajada de EEUU a Jerusalén, que evidencia aún más el apoyo incondicional de Trump a Israel, ha sido recibido con entusiasmo por los israelíes.

"Me parece una medida fantástica. No entiendo porque las embajadas no pueden estar en la parte oeste de Jerusalén, si es Israel. Si se tratara del este, sería otra cosa, pero en el oeste, que es legítimamente israelí, no veo el problema", dijo a Sputnik la israelí Rivka Shpak Lissak, de 84 años.

Se espera que colectivos de izquierdas israelís y grupos palestinos protesten mañana cerca de la zona donde se situará la nueva embajada de EEUU.