EEUU y Turquía se enfrentan por la capital del Kurdistán sirio

Esta unidad forma parte del Ejército Libre Sirio y participó junto con las fuerzas turcas en la operación Rama de Olivo contra las formaciones kurdas en Afrín.

"Pretendemos tomar el control de esta ciudad sin usar las fuerzas armadas. Sin embargo, si no llegamos a un acuerdo al respecto, Turquía y Ejército Libre Sirio comenzarán una nueva operación militar", explicó y añadió que la oposición siria se encuentra bien preparada para esta ofensiva.

EEUU y Francia fortalecen su presencia en el Kurdistán sirio frente a la 'amenaza' turca

Osman aseguró que "Manbij será tomada mucho más rápido que Afrín", porque en la capital del Kurdistán sirio residen menos civiles y kurdos de las Unidades de Protección Popular (YPG, por sus siglas en kurdo), catalogadas como grupo terrorista por Ankara.

"El único problema que existe es la presencia de los estadounidenses en Manbij", señaló. Es por eso que Ankara y EEUU se ven obligados a negociar sobre el tema, sostuvo.

El comandante del Consejo Militar de Manbij, que pertenece a las Fuerzas Democráticas Sirias, compuestas por kurdos, Mohamed Ebu Adil, también afirmó que Washington y Ankara han puesto su mirada en la capital del Kurdistán.

Damasco: Siria continuará luchando contra los agresores, sean Israel, EEUU o Turquía

"De momento, estos países no han llegado a ningún acuerdo. Si fuese así, los militares estadounidenses no seguirían aumentando su presencia en la región. Actualmente, mantenemos negociaciones regulares con los militares de EEUU. Ellos afirman que no piensan abandonar Manbij. Por nuestra parte, nosotros, como representantes del pueblo de Manbij, tampoco vamos a retirarnos y defenderemos hasta el último respiro nuestra ciudad en caso de un ataque", concluyó.

Turquía ha acusado en varias ocasiones a EEUU de incumplir su promesa de retirar a los combatientes de las YPG de Manbij, después de que estas formaciones kurdas liberaran en junio de 2016 la ciudad de los terroristas del Estado Islámico (organización proscrita en Rusia y otros países).

Actualmente, las relaciones entre Turquía y EEUU se han enfriado debido al apoyo que presta Washington a las YPG.