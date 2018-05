¿Qué amenazas para el mundo acarrea la posible ruptura del acuerdo nuclear con Irán?

Colapso del acuerdo y gran guerra

Sazhin duda que Israel, Arabia Saudí y EEUU puedan observar tranquilamente cómo aumenta el riesgo de que Irán disponga de armamento nuclear en caso de que Trump decida abandonar el acuerdo.

"Si el país persa sigue desarrollando su programa no puede excluirse la posibilidad de que los citados países perpetren ataques contra sus instalaciones. [En caso de que esto ocurra] Habrá una gran guerra en Oriente Medio", escribe Sazhin en su artículo para Sputnik.

Sin embargo, el autor destaca que Teherán está preparado para cualquier problema. A este respecto, el analista recuerda las declaraciones del presidente iraní, Hasán Rohaní.

"Estoy diciéndole a la Casa Blanca que si ellos no cumplen con sus compromisos, el Gobierno de Irán reaccionará. Si alguien viola el acuerdo nuclear tendrá que afrontar las consecuencias", declaró el mandatario.

Previamente, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Mohamed Yavad Zarif, aseguró que Teherán podría retomar sus actividades en el ámbito nuclear con mayor intensidad. De acuerdo con el diplomático, Irán restablecería rápidamente sus investigaciones nucleares si EEUU decide abandonar el acuerdo nuclear. El país persa incluso podría volver a enriquecer uranio al 20% en tan solo cuatro días. El Plan de Acción Conjunto y Completo firmado por Teherán y el Grupo 5+1 (China, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y Rusia más Alemania) en julio de 2015 prevé que el enriquecimiento no pueda superar el 4%.

El columnista de Sputnik recalca que tres años después de la firma del acuerdo la infraestructura nuclear del país persa no ha experimentado grandes cambios. Esta es la razón por la que Irán logró conservar su potencial nuclear y está preparado para convertirse en una potencia nuclear.

"En un nuevo escenario, Teherán recuperaría las investigaciones de su programa nuclear, que han sido congeladas en los últimos años", enfatiza el autor del artículo.

¿Qué no le gusta a Trump?

Durante la campaña electoral de 2016, Donald Trump criticó en repetidas ocasiones el Plan de Acción Conjunto y Completo y declaró que este no beneficiaba a EEUU. Tras convertirse en presidente, el político republicano pasó rápidamente de las palabras a los hechos, considera el columnista.

De acuerdo con Sazhin, desde el primer momento el mandatario estadounidense señaló cuáles eran, según su opinión, los cuatro defectos principales del acuerdo nuclear. El primero es la imposibilidad de que los inspectores internacionales controlen todas las instalaciones iraníes. El otro factor es la falta de garantías de que Irán nunca podrá fabricar sus armas nucleares, el tercero es el tiempo de caducidad del Plan de Acción Conjunto y Completo —expira en 10 o 15 años— y el último, la ausencia de un veto a la creación de misiles balísticos.

Posteriormente, Trump anunció que había prolongado por última vez el congelamiento de sanciones impuestas a Irán y que el 12 de mayo retiraría a EEUU del Plan de Acción Conjunto y Completo en caso de que Francia, Alemania y Reino Unido no se pongan de acuerdo para cambiar considerablemente las cláusulas del convenio.

La reacción de los países europeos

Sazhin recalca que París, Berlín y Londres están extremadamente interesados en que las relaciones con Irán y, especialmente, los negocios sigan desarrollándose. Esta fue la razón por la que tras conocer los planes de Trump, sus políticos entraron pánico y comenzaron las consultas.

"Como resultado, según los datos de los medios de comunicación, las partes llegaron al acuerdo de que es necesario separar el acuerdo nuclear de los pecados de Teherán y hay que volver a amenazar con nuevas sanciones a Irán", escribe el periodista.

El autor del artículo recuerda que el 24 de abril el presidente galo Emmanuel Macron visitó EEUU y se reunió con Donald Trump. Para acercar sus posiciones, el presidente galo propuso empezar a elaborar un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear de Irán que incluiría el desarrollo del programa de misiles y la contención de la expansión iraní en Oriente Medio.

El mandatario galo no fue el único líder europeo que visitó la capital estadounidense. El 27 de abril, la canciller alemana, Angela Merkel, también arribó a Washington. El tema de las conversaciones seguramente fue el mismo que con Macron, menciona Sazhin y añade que no excluye la posibilidad de que posteriormente Trump mantenga una conversación telefónica sobre el tema con la primera ministra del Reino Unido, Theresa May.

"Es probable que los europeos no logren persuadir a Trump de permanecer en el Plan de Acción Conjunto y Completo. Actualmente, las perspectivas son lamentables. En la Administración Trump dejaron claro que la Casa Blanca no cambiaría su opinión y Trump no reconsidera su posición hacia el acuerdo nuclear. Solo hay una posibilidad de que EEUU permanezca en el Plan de Acción Conjunto y Completo: si los europeos logran persuadir a Irán de hacer concesiones", escribe el periodista.

¿Cómo será la respuesta de Irán?

Sazhin considera que es imposible conseguir que Irán haga concesiones a EEUU y admita cambios en el acuerdo nuclear. Cualquiera interpretación distinta del Plan de Acción Conjunto y Completo será inaceptable para el país persa.

El autor del artículo menciona que durante las negociaciones realizadas entre 2014 y 2015 las autoridades iraníes prestaron mucha atención a todas las palabras del borrador, sin permitir el uso de doble sentido y observaron escrupulosamente la traducción del documento final en todos los idiomas.

"Eso significa que todos los esfuerzos de los europeos no darán frutos y Trump retirará a EEUU del Plan de Acción Conjunto y Completo", resume Sazhin.