El ultimátum de Irán a EEUU

Sputnik entrevistó al politólogo estadounidense y profesor de la Universidad de California, Alexander Azadegan, para saber cuán es la probabilidad de que las autoridades iraníes cumplan con sus amenazas e Irán abandone el Tratado de No Proliferación Nuclear.

Irán asegura que abandonará el PAIC si lo hace EEUU

"Si EEUU cumple con las suyas [de salir del Plan de Acción Conjunto y Completo], Irán abandonará el Tratado de No Proliferación Nuclear y exhortará a que la Agencia Internacional de la Energía Atómica retire a sus observadores y quite las cámaras de las instalaciones nucleares iraníes. Sin embargo, Europa no está lista para este desenlace y no quiere perder las ventajas que obtuvo tras al acuerdo con Irán sobre su programa nuclear", comentó Azadegan.

El profesor sostuvo que la idea de la amenaza iraní es producto de las declaraciones realizadas por políticos como el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que demonizaron a Irán y que aseguran que Teherán puede producir, hoy o mañana, una bomba atómica.

"Irán simplemente quiere decir que no volverá a negociar su programa nuclear. Especialmente con Trump, que podría pensar que es capaz de volver a negociar con Irán y obtener de Teherán ciertas ventajas", enfatizó el interlocutor de Sputnik.

Irán: EEUU resultará el más perjudicado si abandona el pacto nuclear

Azadegan reconoció que EEUU infligió un serio daño a la economía iraní, pero, según el experto, Teherán no cederá ni un paso. El politólogo señaló que ahora la comunidad internacional puede sentir desconfianza de Irán.

"Esta es la razón por la que Irán tiene que pasar a la ofensiva. El presidente estadounidense no presta atención a sus aliados europeos y actúa al dictado de grupos de presión israelíes que hay en Washington. Europa no quiere que el régimen en Irán cambie; desea la estabilidad política y económica necesaria para inversiones futuras a largo plazo en este país. Sin embargo, Trump no quiere esto porque EEUU es adicto a las sanciones y esta política suya no puede continuar eternamente", señaló el politólogo estadounidense.

El experto mencionó que Washington desde el principio tuvo problemas con el acuerdo nuclear conseguido con Irán. Políticos estadounidenses como John Bolton, exrepresentante permanente de EEUU ante la ONU; Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York, y muchos otros hablaron de la necesidad de cambiar el régimen en el país persa y de destruir su economía. Según el profesor, Occidente está manipulando con el tema de los misiles como un pretexto para criticar el Plan de Acción Conjunto y Completo.

"Esta crítica es infundada. El acuerdo deja claro que los misiles no pueden incluir las cargas nucleares. Irán observa esta exigencia. El país persa devolvió a Rusia más de 11.000 kilogramos de material nuclear, incluido el uranio enriquecido al 20%. (…) Teherán mostró la máxima voluntad para cumplir el Plan de Acción Conjunto y Completo", recalcó Azadegan.

Presidente de Irán critica consultas de Trump y Macron sobre acuerdo nuclear

El profesor afirmó que actualmente es cada vez mayor el número de liberales y reformadores en Irán que entienden el precio de las promesas engañosas dadas por los políticos estadounidenses y que EEUU no es un socio en el que se puede fiar.

Teherán y el Grupo 5+1 (China, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Rusia más Alemania) firmaron el Plan de Acción Conjunto y Completo en julio de 2015. El acuerdo prevé establecer limitaciones al programa nuclear iraní para excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.