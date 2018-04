Expertos comentan las declaraciones de Trump sobre la "batalla entre Rusia y EEUU" en Siria

Así valoró las declaraciones del mandatario estadounidense, Donald Trump, que aseguró que "hace un mes tuvo lugar una batalla muy fuerte en Siria entre nuestras fuerzas y las rusas, lo que es un hecho muy triste porque murió mucha gente".

"Mike Pompeo (que está a la espera de ser confirmado en el puesto de secretario de Estado), por ejemplo, también ha contado que se produjeron enfrentamientos entre las tropas de EEUU y Rusia en territorio sirio y, por supuesto, acabaron de un modo muy favorable para Estados Unidos", recuerda el experto.

© REUTERS / Kevin Lamarque Trump responsabiliza a Siria y Rusia de supuesto ataque químico en Duma

Según Sudakov, las declaraciones de Trump no están dirigida 'al consumidor externo', sino a los votantes estadounidenses y al 'establishment'.

"Su idea es muy simple: mostrar que no solo todos sus misiles alcanzaron los objetivos, no solo Rusia está bajo la opresión terrible de las sanciones, sino que también Moscú siempre pierde cuando combate contra EEUU. Es una jugada de ajedrez de Trump para asegurar que Estados Unidos ya ha chocado con Rusia y no ha pasado nada", concluyó el experto.

"Tales declaraciones de Trump confirman el hecho de que se están violando las normas internacionales y se está interfiriendo en los asuntos internos de Siria por parte de EEUU. Trump reconoce que en el territorio sirio hay agentes de inteligencia, fuerzas especiales y militares estadounidenses. En esta situación, es difícil comprobar con quién exactamente se enfrentan estas fuerzas", comentó a Sputnik un miembro del Consejo de Relaciones Interétnicas del presidente de Rusia, Bogdán Bezpalko.

© Sputnik / Alexey Druzhinin Putin marca la 'línea roja' de Rusia que nadie puede cruzar

Además, el experto destacó que desde hace tiempo se está hablando de enfrentamientos entre los representantes de Estados que no tienen nada que ver ni con Siria ni con EEUU. Según el experto, durante los combates en Homs, Guta Oriental y Alepo fallecieron o fueron apresados efectivos de Marruecos, Catar, Arabia Saudí, Israel, Francia y el Reino Unido.

"Por lo tanto, tal vez las palabras de Trump en realidad reflejan, en cierta medida, estos eventos", concluyó.

Anteriormente, el presidente estadounidense, Donald Trump, había revelado información sobre una presunta "dura batalla entre tropas estadounidenses y rusas" en Siria.

La representante del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, a su vez, aseguró que eran falsas las informaciones sobre la muerte de "muchos militares rusos" en Siria.

