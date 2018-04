¿Rivalidad entre patrocinadores? Una 'fría bienvenida' a los combatientes de Guta

"Los miembros de este grupo [Yeish al Islam] se han encontrado en una situación difícil en comparación con otras agrupaciones que luchan en Siria. Es bien sabido que son una herramienta de influencia de Arabia Saudí en Siria y ya hicieron mucho para sus patrocinadores cuando mantenían bajo su control las cercanías de la capital [Damasco]", dijo la fuente a Sputnik que prefirió permanecer en anonimato.

© Sputnik / Mikhail Voskresensky Radicales de Yeish al Islam deponen armas en la ciudad siria de Al Dumayr

En particular, tenían conflictos con otras agrupaciones opositoras que estaban contra Turquía y Catar, entre ellas, el Frente al Nusra, aclaró.

"Los combatientes de Yeish al Islam fueron llevados al área de Yarábulus, un área adyacente a las fronteras de Turquía. En la actualidad esta parte del país está ocupada por Ankara, ahí están desplegadas las tropas que ejecutaron la operación Escudo de Éufrates. Estas últimas reciben a los combatientes del grupo con enemistad, porque no confían en ellos, ni en sus patrocinadores saudíes", profundizó.

Agregó que los opositores que recientemente llegaron al norte de Siria tratan de ocupar su nicho: una parte de ellos acepta cooperar con militares turcos y se dirige a luchar contra los kurdos.

"Buscan a nuevos patrocinadores para no morir de hambre ni dejar de existir como un grupo armado. Se puede decir con certeza que no pueden luchar como antes porque las fuerzas turcas y proturcas no tienen confianza en ellos", señaló.

© AFP 2018 / Amer Almohibany ¿A dónde se dirigirá el grupo Yeish al Islam tras su salida de Guta?

"Además, ellos salieron de Guta Oriental sin armas pesadas. Cuando llegaron [al norte de Siria], los alojaron en campos para refugiados, lo que quiere decir que su participación en acciones militares ya es improbable. Es posible que se unan a otro grupo, pero [es cierto que] Yeish al Islam dejará de existir", indicó la fuente.

El representante permanente de Siria ante la ONU, Bashar Yafarí, dijo en una sesión del Consejo de Seguridad que Riad trasladaría los combatientes de dicho grupo para librar combates contra Yemen.

La fuente declaró que es muy probable que dicho traslado tenga lugar. "Es de esperar porque Arabia Saudí es el mayor patrocinador de Yeish al Islam. La coalición árabe encabezada por Riad necesita refuerzos en Yemen para poder cambiar la situación en su favor", concluyó.