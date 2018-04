Netanyahu afirma que Israel defenderá a sus diplomáticos de cualquier ataque iraní

Hablando en una ceremonia celebrada en memoria de los diplomáticos israelíes muertos en todo el mundo, Netanyahu respondió así a la advertencia de Irán de responder al ataque israelí de la semana pasada en el que siete iraníes murieron en una base militar siria cerca de la ciudad de Homs.

© REUTERS / Amir Cohen Israel afirma que la presencia iraní en Siria está empeorando la situación

El 16 de abril, un alto funcionario israelí confirmó a The New York Times que Israel llevó a cabo aquel ataque, el primero dirigido no solo contra instalaciones militares iraníes sino también contra personal iraní.

"Las fuerzas de la oscuridad y del terrorismo pensaron que golpeando a nuestros representantes dañarían nuestra posición internacional. Ocurrió exactamente lo contrario", dijo Netanyahu, en referencia a ataques anteriores que Israel atribuyó a Irán, como en el caso de la embajada de Israel en Buenos Aires en 1992, que causó 22 muertos y 242 heridos.

El primer ministro afirmó que los servicios secretos israelíes están trabajando para impedir cualquier ataque contra los intereses de Israel, incluidos sus diplomáticos.

Más: Ataque de Israel contra la base siria, ¿un 'casus belli' para Irán?

El 16 de abril, un portavoz del ministerio de Exteriores iraní anunció en Teherán que habrá una respuesta contra Israel por la muerte de sus siete ciudadanos en Siria.