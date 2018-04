¿Un pretexto para otro bombardeo?: advierten de un nuevo posible ataque químico en Siria

Las amenazas de nuevos ataques aéreos contra Siria por parte de EEUU, Francia y el Reino Unido no son accidentales, porque en los próximos meses hay que esperar un nuevo 'ataque químico'. Esta vez puede tener lugar en la provincia noroccidental de Idlib, afirma en una entrevista a Sputnik el voluntario francés Pierre Le Corf radicado en Alepo.

"Hace un año nos bombardearon los estadounidenses, ahora lo hacen los estadounidenses, Francia y los británicos. Un nuevo ataque químico supone una nueva respuesta. Seguro que hay que esperar un nuevo ataque químico en Idlib en los próximos meses", expuso el entrevistado.

"La gente está cansada y trata de entender qué puede pasar en el futuro. Poco a poco todos empezaron a creer que [los combates] se habían acabado y empezaron a reconstruir su vida normal. […] La gente está preocupada, pero la vida sigue. Son más valientes de lo que se cree. No es tan fácil intimidarlos. Hemos sobrevivido mucho, así que estamos preparados para todo", pronunció.

Le Corf publicó el pasado 16 de abril un vídeo en su cuenta de Facebook, en el que pidió perdón por las acciones de sus compatriotas.

"Me gustaría presentar mis más sinceras disculpas en nombre de Francia y los franceses por lo que está pasando hoy. Me gustaría pedir perdón por el apoyo sistemático que mi país ha estado prestando al terrorismo aquí [en Siria], así como por los bombardeos contra Siria que se basan en mentiras. Me da vergüenza", declaró el voluntario.

En su discurso Le Corf mencionó que había avisado de posibles provocaciones por parte de la oposición armada en un vídeo fechado el 1 de marzo. Entonces él decía:

"Tengo miedo. Realmente espero que esta guerra acabe. Pero contemplo lo que está pasando y no puedo evitar presentir que algo está por venir. […] Espero que me equivoque, pero me parece que en las próximas semanas puede haber un ataque químico".

EEUU, Francia y el Reino Unido lanzaron la madrugada del 14 de abril un masivo ataque con más de 100 misiles contra tres instalaciones —dos, al oeste de Homs y una en la zona de Damasco— que, según el Estado Mayor Conjunto de EEUU, están relacionadas con un supuesto programa clandestino sirio de armas químicas. La mayoría de los misiles fueron interceptados por Siria.

El presidente ruso, Vladímir Putin, calificó el ataque de agresión de EEUU y sus aliados contra "un Estado soberano que está en primera línea de combate contra el terrorismo".

La controvertida organización no gubernamental de los Cascos Blancos, cuyos voluntarios se declaran dedicados al rescate de víctimas en zonas controladas por grupos rebeldes en Siria, afirmó que un helicóptero supuestamente lanzó un barril con una sustancia química sobre Duma el 7 de abril por la noche, lo que provocó más de 40 muertos y más de 500 afectados.

Funcionarios sirios citados por la agencia de noticias SANA negaron haber usado armas químicas y alegaron que las acusaciones no eran más que una provocación del grupo terrorista Jaish al Islam y otros militantes para evitar el avance del ejército del Gobierno sirio.

