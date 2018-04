May: ataque contra Siria no tenía alternativa

MOSCÚ (Sputnik) — La primera ministra británica, Theresa May, afirmó que el ataque contra Siria producido una horas antes no tenía alternativa.

"Esta tarde ordené a las fuerzas armadas británicas realizar ataques coordinados y puntuales para reducir las capacidades en armas químicas del régimen sirio e impedir su uso", dijo.

"Se debía poner fin a este modelo crónico de comportamiento no solo para proteger a la gente inocente en Siria de estas horribles muertes y heridas, producidas por armas químicas, sino también porque no podemos permitir que se diluyan las normas internacionales que previenen el uso de esas armas", afirmó.

Según la política, para lograr este objetivo "el uso de la fuerza no tiene una alternativa práctica".

La operación contra Siria no tiene como objetivo derrocar al presidente Bashar Asad, aseguró la primera ministra británica.

"No se trata de entrar en la guerra civil, no se trata de cambiar el régimen, se trata de un ataque limitado y puntual que no producirá una escalada de la tensión en la región y permitirá hacer todo lo posible para evitar las bajas civiles", señaló.