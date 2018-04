Por qué las tensiones en Siria son incomparables con la crisis de los misiles

"Trump es rehén de una campaña política dirigida contra él", de modo que "tiene que demostrar constantemente que es 'más estadounidense' que nadie", subrayó.

Lazanski explicó que aún no está claro si el presidente de EEUU optará por una operación similar al bombardeo de Shairat —un ataque con misiles efectuado en abril de 2017 contra la base aérea siria de Shairat como respuesta al incidente químico de Jan Sheijun — o llevará a cabo un ataque masivo sobre varios objetivos terrestres.

El analista serbio afirmó que las actividades de Trump dependen, en particular, de cuán serias serán las advertencias de Moscú.

No obstante, sugirió que en caso de un ataque de EEUU sobre Siria, Rusia utilizaría los medios de lucha radioelectrónica contra los proyectiles estadounidenses, después de lo cual los derribaría.

"Paralelamente, creo que tres o cuatro horas antes del ataque, Washington va a avisar a Moscú para que Rusia tenga tiempo de evacuar a sus ciudadanos, lo que significa que Siria también hará lo mismo", indicó.

Sin embargo, destacó que el Ejército Árabe Sirio no es tan "ingenuo" y no va a esperar al ataque "de brazos cruzados", aunque los sistemas de defensa antimisiles sirios no serían capaces de hacer frente a los proyectiles estadounidenses.

El columnista indicó que la crisis actual no se puede comparar con la crisis de los misiles en Cuba (1962), ya que en ese entonces hubo un canal de comunicación directa entre el entonces embajador de la URSS y el hermano del presidente de EEUU, Robert Kennedy, mientras que, actualmente, Washington y Moscú solo se ponen en contacto en caso necesario.

"Pese a que EEUU y Rusia afirman que sus Fuerzas Armadas tienen una línea de comunicación directa, no existe una línea así en el ámbito político, asimismo, en la Casa Blanca no hay político capaz de asumir el papel de 'paloma de la paz', tal y como hizo Robert Kennedy", agregó.

Lazanski subrayó que los hermanos Kennedy gozaban de mayor respeto que los altos mandos militares del Pentágono.

"Trump no tiene tales posibilidades de influencia y solo está rodeado de 'halcones de guerra'", precisó.

Paralelamente, expresó su confianza en que la situación no quede fuera de control, ya que "nadie quiere iniciar una guerra nuclear: no hay tantos locos".