La razón por la que EEUU no ataca a los terroristas con sus "misiles inteligentes"

Las recientes declaraciones de Donald Trump sobre los posibles ataques en Siria se deben al hecho de que Washington no puede aceptar la pérdida de sus mercenarios en Guta Oriental, declaró a Sputnik el diputado del Parlamento sirio Ammar Asad.

Según explicó el parlamentario, esta región "se utilizó por EEUU y sus aliados para chantajear a Damasco".

El diputado recordó que Trump declaró que "los misiles 'inteligentes' alcanzarán Siria". No obstante, ¿por qué no ha lanzado estos proyectiles tan avanzados contra los terroristas desde el principio de la crisis siria?

"Los ataques de EEUU solo benefician a las agrupaciones terroristas que están luchando contra las autoridades sirias", indicó Ammar Asad.

El parlamentario sirio subrayó que los sistemas de defensa antimisiles sirios serían capaces de hacer frente a cualquier ataque de EEUU. Y recordó que los sistemas ya han demostrado su eficacia cuando derribaron en febrero un caza F-16 y 13 misiles israelíes.

En cuanto al supuesto ataque químico que tuvo lugar el 7 de abril en Duma, argumentó que Damasco está dispuesto a "proporcionar todas las condiciones y posibilidades necesarias". Paralelamente, Ammar Asad reveló que hay muchas pruebas de que no hubo ningún ataque de gas en Guta.

"La Cruz Roja afirmó que no hubo ataque y que no hubo informes sobre lo ocurrido. Por su parte, los expertos rusos que tomaron muestras en el supuesto lugar del ataque, afirmaron que no se hallaron rastros de sustancias tóxicas", explicó.

El diputado también precisó que todas las fábricas que producen armas químicas en Siria pertenecen a los terroristas.

"Solo los yihadistas tenían en sus manos sustancias tóxicas", concluyó.

El presidente de EEUU, Donald Trump, amenazó en un tuit el 11 de abril con usar misiles "bonitos, nuevos e inteligentes" en Siria y persuadió a Rusia de colaborar con el presidente sirio, Bashar Asad. A su vez, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, alertó de que los "misiles inteligentes" de Estados Unidos, de los que habla Trump, podrían destruir todas las posibles pruebas del uso de armas químicas en Siria.

La situación en Siria empeoró tras las acusaciones lanzadas por los grupos de la oposición armada y varias ONG relacionadas. Dichas acusaciones señalaban que las tropas gubernamentales arrojaron un barril con gas cloro sobre la localidad de Guta Oriental, aunque Damasco lo niega. Siria invitó a los expertos de la OPAQ para que investiguen el caso sobre el terreno. Sin embargo, países como EEUU y el Reino Unido decidieron no esperar los resultados de cualquier investigación y comenzaron a concentrar a sus Fuerzas Armadas en el mar Mediterráneo.