Irán: posible ataque de EEUU no cambiará equilibrio de fuerzas en Siria

MOSCÚ (Sputnik) — Un posible ataque de Estados Unidos y las potencias occidentales a Siria no cambiará el equilibrio de fuerzas en el campo de batalla, comunicó a Sputnik el asesor del ministro de Exteriores de Irán, Hussein Sheikh Islam.

"No creo que un ataque de Estados Unidos y Occidente a Siria, si sucede, cambie el equilibrio de fuerzas en el campo de batalla. Occidente y Estados Unidos ya no tienen igualdad de fuerzas en Siria y están tratando de recuperarla, pero para ellos no hay lugar", dijo el locutor de la agencia.

Añadió que actualmente hay fuerzas de resistencia en Siria, detrás de las cuales están Irán y Rusia, ya no está la presencia de Occidente y EEUU.

© Sputnik / Mikhail Klimentyev "Trump podría realizar un ataque limitado a Siria para salvar su reputación"

El asesor del canciller iraní señaló a la vez que el futuro de Siria lo determinará el pueblo sirio.

El miércoles 11 de abril al referirse a un posible ataque contra el país árabe, el presidente estadounidense Donald Trump, advirtió a Rusia que se prepare ante la llegada de unos misiles "bonitos, nuevos e inteligentes".

Sin embargo, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, luego dijo a los medios que el bombardeo aéreo es solo una de las posibles opciones que baraja Washington para responder a los responsables del supuesto ataque químico en Duma.

La portavoz señaló que Trump responsabiliza a Siria y Rusia del ataque e indicó que EEUU por ahora no ha tomado la decisión final sobre medidas de respuesta.

Grupos de la oposición armada y organizaciones no gubernamentales relacionadas acusan a las tropas sirias de haber arrojado un barril con gas cloro sobre la ciudad siria de Duma, pero el Gobierno lo niega.

Rusia sostiene que el supuesto empleo de agentes tóxicos en Duma es "un montaje" e insiste en que expertos de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas lleven a cabo una investigación sobre el terreno.

Según el Ministerio de Exteriores de Rusia, las falsas denuncias de ataques químicos buscan justificar una intervención militar en Siria.

La Cancillería advirtió que Rusia responderá al posible ataque contra Siria si los ciudadanos rusos que se encuentran allí se ven amenazados.