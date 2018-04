Israel, ¿el 'proxy' del Pentágono para ensayar las defensas sirias?

El ataque con misiles contra el aeródromo militar de Tiyas (T4), atribuido por varias naciones a Israel, habría buscado no solo dañar su objetivo directo, sino también probar las capacidades de la defensa antiaérea siria, opinó el general de una estrella sirio Mohamed Mulhem. Y EEUU estaría totalmente al corriente de los lanzamientos.

El militar cree que el ataque contra el T4 fue acordado y autorizado por Washington para evitar —por el momento— un enfrentamiento directo con las Fuerzas Armadas rusas desplegadas en Siria dadas las claras advertencias de Moscú contra el uso de la fuerza militar contra el país árabe.

"Las declaraciones de los estadounidenses, que 'no realizaron ataques contra Siria', se debe interpretar como 'no desean enfrentarse con Rusia directamente' (…) Designaron a Israel para hacerlo", ya que la amenaza de Moscú iba dirigida contra Washington y no Tel Aviv, opinó Mulhem.

En cuanto a los objetivos del ataque, el general sugiere que se trató de un intento de "desviar la atención de la derrota [de EEUU] en Guta Oriental" y elevar el ánimo de los radicales restantes, pero también de conocer las capacidades de la defensa antiaérea siria.

"Es importante que las defensas sirias demostraran una alta capacidad de combate y lograran repeler el ataque", derribando cinco de los ocho misiles lanzados, una tasa de éxito considerable.

Al mismo tiempo, el uso de proyectiles se debe a que Israel no se arriesgó a enviar aviones por temor a perderlos.

El Ejército Árabe Sirio irá avanzando, e indirectamente enfrentará a los estadounidenses en forma de grupos armados apoyados por Washington, valora el general, pero al fin y al cabo Siria logrará la expulsión de los ocupantes.

"Ahora EEUU está tratando de arrastrar a los europeos en la crisis siria para luego culparles a ellos del fracaso. Lograremos la salida de todos los ocupantes de Siria, sea por los procesos diplomáticos de Astaná y Ginebra o por la fuerza militar", aseveró el interlocutor de Sputnik.