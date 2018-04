Israel asegura haber protegido la frontera con Gaza y reducido las protestas

"No sufrimos pérdidas a consecuencia de las actividades hostiles terroristas, las cercas de la frontera no fueron violadas, la soberanía israelí no salió dañada, es un gran logro", expresó el militar, citado en un comunicado del Ejército.

Miles de palestinos protestan junto a las fronteras del sector de Gaza, donde les enfrentan militares israelíes.

Ocho palestinos murieron y más de 1.100 resultaron heridos este viernes durante las protestas que se desarrollaron en varios puntos de la frontera entre la Franja de Gaza e Israel.

El presidente palestino, Mahmud Abás, pidió a las Naciones Unidas que defienda al pueblo palestino de los ataques del ejército israelí contra civiles desarmados.

Entre los muertos, uno de ellos de Hamás, según la organización islamista, hay dos jóvenes de 15 y 17 años.

El ejército dijo que abortó varios intentos de palestinos de entrar en Israel y añadió que algunos manifestantes arrojaron bombas.

"La respuesta que dimos la semana pasada marcó nuestras reglas a Hamás y señaló aquello que no permitiremos, si la semana pasada tuvimos decenas de miles de personas directamente en la frontera, hoy vimos una cantidad de personas considerablemente menor y más alejada de la cerca", expresó el portavoz.