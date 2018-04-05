Un hospital se incendia en Estambul (vídeo, fotos)

A massive fire has erupted at Taksim hospital in Istanbul, Turkey. Several floors of the hospital are on fire. pic.twitter.com/GP4YClA0yk— Δ B I K Δ (@realAbikaTrader) 5 апреля 2018 г.
#Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın çıktı. Hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Hastalar tahliye ediliyor, yangın sırasında patlamalar oluyor… pic.twitter.com/trltSI544B— Büşra Cin (@busracin_) 5 апреля 2018 г.
#SONDAKİKA— Esma Uyumlu (@EsmaUyumlu) 5 апреля 2018 г.
Gaziosmanpaşa'daki Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın çıktı! pic.twitter.com/AFkVx9iWSx
La zona, donde operan los bomberos y médicos, fue evacuada.
Todos los comentarios
Mostrar nuevos comentarios (0)