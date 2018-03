ONG B'Tselem: "Las autoridades israelíes han estado engañando a la gente"

"Todo el sistema es cínico, es propaganda del ejército. Las autoridades israelíes han estado engañando a la gente, y a la comunidad internacional, durante años, y nosotros somos cada día más pesimistas con respecto a la ocupación", dice Hagai El-Ad, director ejecutivo de B'Tselem, una ONG israelí que acaba de publicar su último informe sobre la ocupación, esta vez sobre la violación de los derechos de los menores palestinos en los tribunales militares israelíes.

"El ejército juzga cada año a centenares de menores y nada indica que esto vaya a mejorar, a menos que se ponga fin a la ocupación" continúa El-Ad. "Desgraciadamente, no existe un mecanismo que obligue a los países a cumplir la ley humanitaria internacional".

El informe de B'Tselem se hizo público este marzo, coincidiendo con el juicio de la menor palestina Ahed Tamimi, una muchacha de 17 años que se convirtió en icono de la resistencia palestina a mediados de diciembre, cuando abofeteó a un soldado israelí en su pueblo, al norte de Cisjordania. El vídeo del incidente circuló desde el primer momento por todas las redes sociales.

Yael Stein, directora de investigación de B'Tselem, ha sido la redactora de un informe que denuncia las violaciones sistemáticas que a diario sufren los menores palestinos detenidos por el ejército, a los que se desconecta de sus familias y no se les informa de lo que está sucediendo.

"Son tribunales militares que defienden a Israel y a los militares israelíes como fuerza de ocupación. Los menores deberían tener un tratamiento especial, pero no es el caso", comenta Stein. "La primera vez que los padres ven a sus hijos es cuando los llevan al tribunal y generalmente los menores permanecen detenidos durante todo el proceso".

Escuche: Israel mantendrá en prisión a Ahed Tamimi

A los padres se les permite estar presentes en el juicio pero solo eso. No se les permite hablar con sus hijos antes de la sentencia, excepto en contadas ocasiones. En el caso de Ahed Tamimi, su padre fue autorizado a verla la semana pasada, solo un día antes de la sentencia, aunque la menor llevaba en prisión desde el 19 de diciembre.

"En las primera 48 horas de su detención, se interroga a los menores sin la presencia de un abogado y sin la presencia de familiares. Los menores no tienen ningún derecho. En teoría los menores solo deberían ser detenidos si no hay otra opción, y no de una manera sistemática como ocurre en el día a día", dice Stein.

"Los militares se preocupan mucho de que todo parezca legal, aunque no lo es. Cuando se denuncia un abuso, el ejército lo investiga con el fin de decir a los críticos que investigó los supuestos abusos. Se emplea mucho dinero para dar la apariencia de que se investigan los abusos, pero no es así puesto que al final se cierran todos los expedientes", explica la directora de investigación de B'Tselem.

Hagai El-Ad piensa que "el sistema no cambiará mientras dure la ocupación", y denuncia que la mayoría de las detenciones se producen durante la madrugada, cuando los menores están durmiendo en sus casas. Se les tapa los ojos y se les lleva a la sala donde se les interroga sin que cuenten con el asesoramiento de un abogado.

"El interrogatorio a menudo se hace con amenazas, gritos y abusos verbales, y en algunas ocasiones con violencia física. El objetivo es que los menores confieses y que revelen información sobre otros", dice el informe elaborado por B'Tselem.