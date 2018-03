La contribución de Rusia con Siria es legítima y enorme

"La contribución de Rusia en mi país ha sido enorme" afirmó Marouf, quien por estos días está de visita en La Habana, donde se le confirió la medalla Félix Elmuza, la más alta condecoración que otorga la Unión de Periodistas de Cuba, en reconocimiento a sus méritos periodísticos y su contribución a la difusión de la verdad.

Marouf comentó que "Siria y Rusia — y antes con la Unión Soviética — siempre han tenido buenas y excelentes relaciones; la formación, el entrenamiento y las armas del ejército sirio son rusos".

El periodista añadió que pocos meses antes que Moscú se sumara a Damasco "en la guerra contra el terrorismo", las provincias sirias "caían en manos de los extremistas".

"Pero Siria tiene amigos que en los malos momentos se conocen, y el Gobierno (presidido por Bashar Asad) pidió el apoyo de Moscú", explicó, y agregó que "Rusia está en Siria legítimamente, a diferencia de otros países como Estados Unidos o Turquía, que no respetan la soberanía de los demás".

Según Marouf, las autoridades del gigante euroasiático conocen la situación de Oriente Medio mil veces mejor que Washington y que otras potencias europeas, "que tienen una actuación muy astuta para acabar con Siria y debilitar a los gobiernos de la región a favor de Israel".

El periodista recordó que Rusia construyó la base aérea de Hemining, (en la provincia siria de Latakia), desde donde se moviliza buena parte de la aviación militar rusa en territorio sirio, y amplió la base militar marítima en Tartus.

"Gracias a los rusos hemos logrado avanzar en el noreste de Latakia, liberar toda la ciudad de Alepo y el este de esta provincia, llegar al sur de Raqa, liberar a Deir Ezzor hasta la frontera con Iraq, la liberación de Palmira y ahora, gracias al ejército sirio con la participación de la aviación rusa estamos avanzando en Guta Oriental", dijo.

"Hoy en día, a diferencia de los soldados norteamericanos en Irak, donde no permiten que ningún ciudadano iraquí se acerque a ellos e inmediatamente levantan el fusil, vemos a los soldados rusos en Alepo y en Damasco haciéndose fotos con los sirios, les permiten acercarse, sonríen con el pueblo, comparten con los niños, no le tienen miedo a los sirios porque estos acogen bien la presencia militar y humanitaria rusa, a diferencia de la actitud de los norteamericanos", aseguró el periodista.

"Rusia nos está ayudando, y nosotros (los sirios) le debemos mucho a Rusia; el gobierno de Estados Unidos quiere acabar con esa amistad entre Rusia y Siria, presionar a los rusos y quitarle su influencia mundial", prosiguió.

Marouf enfatizó que, como resultado de la guerra en Siria, "estamos viviendo un nuevo orden mundial donde Rusia resurge como potencia rival a Estados Unidos. Ya no se puede hablar de un mundo unipolar dominado solo por Washington; Rusia está presente como una potencia que dice "no" a Estados Unidos, en la ONU o donde quiera, y no se atreven (los estadounidenses) a bombardear a Siria gracias a Rusia que dice: "no".

Esperanza en el triunfo

Para el periodista, el pueblo sirio está hoy mucho más optimista que hace cuatro o cinco años atrás, cuando la situación era incierta, el grupo terrorista Estado Islámico (Daesh) se expandía por toda Siria, el Frente al Nusra (brazo armado de Al-Qaeda) estaba en auge, y "el apoyo de las naciones del Golfo, Estados Unidos, Israel y algunos países europeos a los terroristas era enorme con miles de millones de dólares (y) toneladas de armas".

"Hoy en día Siria se está recuperando, se levanta de nuevo, el pueblo sirio sabe que los peores momentos quedaron atrás; quiero decir, el proyecto de derrotar al gobierno sirio se quedó atrás, no lo van a lograr", afirmó.

"Ahora son días de victorias —añadió—, pensando en lo que está ocurriendo en Guta siempre decimos que duele mucho el bombardeo con misiles, pero hay que bombardear a los terroristas y acabar con ellos porque son un cáncer que hay que arrancarlo, y a largo plazo serán más dañino. Hay que eliminarlo al precio que sea necesario, si no en el futuro será más grave todavía", expresó.

"Siempre decimos que es mejor un doloroso fin, que un dolor sin fin, por lo tanto, ahora en Guta duele mucho que haya civiles sufriendo, que los terroristas utilizan como escudos humanos, pero no hay otro remedio, hay que seguir en las operaciones militares porque a largo plazo es mejor", dijo.

Marouf aseguró también que el pueblo sirio dejó atrás la etapa de las derrotas.

"Hoy en día el ejército sirio está venciendo, las victorias hacen más optimista al pueblo, sienten que hay mejoras en la situación, los apagones eléctricos se redujeron a cero, y todo eso gracias a los amigos y aliados de Siria, en particular a Rusia, Irán y el Movimiento de Resistencia libanés Hezbollah. También diplomáticamente gracias a Venezuela, Cuba, China y otros países que siempre han apoyado a Siria en los foros internacionales y en la ONU", afirmó.

La huella de Sputnik vista por un periodista sirio

De acuerdo al periodista, Sputnik tiene corresponsales muy activos en Siria, donde "hacen una cobertura excelente".

"Cuando busco una noticia de Siria tengo tres agencias: Prensa Latina, Sputnik y RT (RussiaToday); pero Sputnik tiene más variedad de noticias, el paquete de noticias que viene de Siria es muy variado, y tiene un fuerte acceso a las fuentes en Siria", reconoció.

"Tienen también un servicio de fotografía muy bueno, y están en las zonas de guerra con el ejército sirio, la recuperación de la vida, hacen entrevistas a ministros, oficiales del ejército", enumeró.

"Sputnik se ha convertido hoy en día en una de las fuentes más importantes, sino la más importante de las noticias sobre Siria y de otras regiones del mundo", recalcó el comunicador sirio.

"Aprecio mucho su cobertura en Siria (…) Es una parte muy importante del muro sólido para enfrentar la guerra mediática contra Siria y otra alternativa de los medios de comunicación en el mundo", dijo.

Siria vive desde marzo de 2011 un conflicto armado en el que las tropas gubernamentales se enfrentan a grupos armados de la oposición y a organizaciones terroristas.

Según datos de la ONU, unas 400.000 personas perdieron la vida en el conflicto.