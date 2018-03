Turquía continuará la operación en Afrín pese al llamado del Parlamento Europeo

ANKARA (Sputnik) — Ankara no tiene la intención de atender al llamado del Parlamento Europeo de poner fin a la operación Rama de Olivo en la región siria de Afrín, aseguró el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan.

"El Parlamento Europeo declaró que quiere el cese de la operación en Afrín… que no se preocupen por gusto, mientras no concluyamos nuestro trabajo no nos iremos de allí", expresó.

El máximo órgano legislativo europeo llamó por medio de una resolución al cese total del fuego en todo el territorio de Siria, incluyendo Afrín.

© AFP 2018/ Omar Haj Kadour Turquía dice haber garantizado la seguridad en más del 70% de Afrín

El pasado 20 de enero, Turquía y sus aliados del opositor Ejército Libre Sirio lanzarondirigida contra grupos yihadistas y las milicias kurdas que controlan la zona de Afrín, en la provincia noroccidental de Alepo.

El Partido kurdo de la Unión Democrática (PYD) y su brazo armado, las Unidades de Protección Popular (YPG), son para Turquía organizaciones terroristas afines al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y reciben el mismo trato que los militantes del autodenominado Estado Islámico o Daesh, la red designada terrorista por el Consejo de Seguridad de la ONU y prohibida en numerosos países, entre ellos Rusia.

Lea más: Siria, Irán y EEUU, unidos en una inusual 'alianza' en Afrín

Según el Estado Mayor de Turquía, más de 3.500 terroristas de PYD, YPG y Daesh fueron neutralizados hasta la fecha en la operación.

Damasco condenó la intervención turca subrayando que es parte inalienable del territorio sirio.

Rusia, cogarante del proceso de paz en Siria junto con Turquía e Irán, llama a la moderación y el respeto a la integridad territorial de Siria.