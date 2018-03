Israel dialoga con varios países para trasladar sus embajadas a Jerusalén

"Estamos contactando con otros países, no profundizaré en los detalles, pero confiamos que habrá otros Estados que tomen el camino de la verdad histórica y el reconocimiento de que Jerusalén es la capital del pueblo hebreo y del Estado de Israel y, quiera Dios, escuchemos una decisión positiva de la parte rusa", expresó.

El diplomático recordó que la semana pasada tuvo lugar una reunión entre el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, quien confirmó los planes de traslado de la embajada de esta nación centroamericana a Jerusalén.

Anteriormente EEUU anunció su decisión de mudar su sede diplomática a esta ciudad, luego de que el líder estadounidense, Donald Trump, reconociese a Jerusalén como capital de Israel, y ordenase al Departamento de Estado iniciar el proceso de traslado de la embajada de Tel Aviv a esa ciudad.

La medida provocó el rechazo de la comunidad internacional, y el movimiento palestino Hamás exhortó a iniciar una nueva intifada contra Israel para hacer frente a la política de Estados Unidos.

Días después la Asamblea General de la ONU con 128 votos a favor, nueve en contra y 35 abstenciones proclamó nula la decisión de la Casa Blanca de reconocer a Jerusalén como capital de Israel.

La solución del conflicto árabe-israelí

Israel se niega a participar en la iniciativa de Palestina de convocar un nuevo formato que busque la solución del conflicto árabe-israelí, ya que considera que este camino no conduce a nada, declaró a Sputnik Harry Coren.

"Si los palestinos prefieren dedicarse ahora a estas cosas, no resultará nada provechoso, sobre todo porque Israel no participará en esto", expresó el diplomático.

El embajador señaló que "no es la primera vez que observamos esta decisión de la parte palestina de buscar los llamados caminos fáciles cuando el camino más correcto y único posible, que cuenta con apoyo de Rusia, es la vía de las conversaciones directas sin condiciones previas de ningún tipo".

"Los palestinos llegaron a la conclusión de que tienen que intentar nuevamente crear una coalición o conferencia internacional, y esto no es por primera vez, en el pasado incluso se celebraron reuniones del cuarteto internacional con la participación de otras partes interesadas, pero eso no condujo a nada", alegó.

Según Coren, Israel considera que tanto Rusia como los otros participantes del cuarteto de mediadores para Oriente Medio —EEUU, la UE, la ONU— "están satisfechos con el formato existente, al igual que nosotros".

Es imposible solucionar el conflicto israelí-palestino sin mediación de Estados Unidos, subrayó Harry Coren.

"Respetamos plenamente el papel que interpreta EEUU (en la solución del conflicto en Oriente Próximo) y que, por cierto, ahora rechazan los palestinos, pero nada avanzará sin la participación de EEUU, y esto es lo que también comprende Rusia", dijo el diplomático.

El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, propuso a fines de febrero al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas la celebración de una conferencia internacional a mediados de año para discutir el proceso de paz palestino-israelí.

Abás también afirmó que Palestina hará grandes esfuerzos para ser reconocida como miembro pleno de la ONU.

El presidente de la ANP señaló ante el Consejo de Seguridad, reunido para discutir la situación en Oriente Medio, que el reconocimiento del Estado palestino no contradice las negociaciones para resolver el conflicto con Israel.

Situación en Siria

Israel no busca entrometerse en la situación en Siria ni provocar escalada de tensiones en el país árabe, declaró a Sputnik el embajador israelí en Moscú, Harry Coren.

"Reiteramos en repetidas ocasiones en alto nivel que Israel no se ha entrometido, no se entremete ni quiere entrometerse en la situación en Siria, no estamos interesados en ningún tipo de escalada" de tensiones, dijo Coren.

Gary Coren alertó que los propósitos de desplegar tropas iraníes en la frontera entre el país hebreo y Siria agravará la situación.

"Hubieron intentos de desplegar en nuestra frontera elementos que se subordinan a los Cuerpos de los Guardianes de la Revolución iraní y a Hizbulá, algo que no toleraremos (…) Estos pasos tácticos de nuestros adversarios pueden llevar a una peligrosa escalada de las tensiones", dijo Coren a Sputnik.