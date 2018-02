Rebeldes sirios de Jaish al Islam se oponen a los pasillos humanitarios en Guta Oriental

El 23 de febrero el canciller ruso, Serguéi Lavrov, denunció que los extremistas en Guta Oriental impiden la salida de los civiles "a los que mantienen como escudo humano".

"Este acuerdo no se puede implementar ni aceptar, en el texto de la resolución (2401 del Consejo de Seguridad de la ONU) no hay nada con el título 'salida de los civiles'; los habitantes de esta zona no irán a ninguna parte", dijo Alloush.

© Sputnik/ Mikhail Voskresenskiy Centro ruso para la Reconciliación: grupos armados en Guta Oriental retienen a cientos de rehenes

Agregó que podrán salir de la zona solo "los heridos y los que necesitan ayuda, que son entre 700 y 1.500 personas".

"No me opongo al armisticio, pero llamo a implementar la resolución de la ONU", subrayó.

El insurgente propuso celebrar negociaciones auspiciadas por la ONU para garantizar la salida de Guta Oriental de los radicales del grupo Tahrir al Sham (integrado en Frente al Nusra, organización terrorista prohibida en Rusia).

"En la zona controlada por Jaish al Islam no hay nadie del Frente al Nusra ni de Tahrir al Sham", aseguró.

Le puede interesar: Lo que los grandes medios no te cuentan sobre Guta Oriental

La resolución 2401, aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU, establece una tregua de 30 días en todo el territorio de Siria para realizar operaciones humanitarias.

El texto destaca que el armisticio no se extiende a las operaciones militares contra los grupos terroristas Daesh (autodenominado Estado Islámico), Al Qaeda y el Frente al Nusra (prohibidos en Rusia y otros países), y otras facciones armadas asociadas con estas organizaciones yihadistas.

El 26 de febrero el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, anunció que en Guta Oriental se decretará a partir del 27 de febrero una tregua humanitaria diaria de cinco horas y se habilitará un pasillo para la salida de los civiles.