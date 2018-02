Las tres piedras en el camino de la tregua en Siria

Aunque el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este 24 de febrero una resolución que establece un alto el fuego en Siria, distintos expertos entrevistados por la cadena RT no excluyen la posibilidad de que su implementación tenga que enfrentarse a múltiples factores.

La resolución 2401 exige que todas las partes involucradas en el conflicto sirio cesen inmediatamente el fuego al menos durante 30 días en todo el territorio de Siria para que pueda entregarse ayuda humanitaria y evacuar a los enfermos y heridos.

Los grupos armados

Las posibles provocaciones perpetradas por distintos grupos armados e ilegales —que saltan de región en región por Siria y cambian de nombre— serán uno de los obstáculos que afrontará la resolución, informa la cadena rusa RT.

Gevorg Mirzayán, profesor de la Universidad de Finanzas del Estado ruso, en una entrevista con RT aseguró que será imposible evitar que se produzcan provocaciones durante el alto el fuego.

"Está claro que habrá provocaciones, porque la oposición armada no querrá respetar el alto el fuego, no lo necesita… Es más probable que siga bombardeándose Damasco y la respuesta de las autoridades sirias a estos ataques sea entonces calificada como violación de la tregua", señaló el experto.

Una vez aprobada la resolución 2401, Vasili Nebenzia, embajador ruso ante las Naciones Unidas, declaró que Rusia no permitiría que ningún país malinterpretara el texto.

El interlocutor de la cadena señaló que las declaraciones de Nebenzia se debieron a que algunos países podrían utilizar como excusa las provocaciones para atacar a las fuerzas gubernamentales.

Los terroristas

Por su parte Alexandr Gúsev, director del Instituto de Planificación Estratégica, destacó la importancia de esta tregua humanitaria en Siria, aunque no excluyó la posibilidad de que el cese al fuego pudiera ser utilizado por los terroristas.

"Desgraciadamente, más de 350.000 sirios han muerto y más de un millón han resultado heridos desde el inicio de la guerra civil. Hacer una pausa humanitaria es importante pero no descarto que Daesh, el Frente al Nusra y Al Qaeda —grupos terroristas proscritos en Rusia y otros países— la utilicen para perpetrar atentados y presionar a las tropas gubernamentales", aseveró.

El experto también destacó que es posible que EEUU recurra a las provocaciones. Según Gúsev, Washington está jugando un doble juego en Siria ya que, según él, ayuda a los cabecillas de los terroristas a escaparse de los combates.

"La política de EEUU está creando dificultades adicionales no solo a la hora de localizar [para no atacar] a las unidades de la oposición, sino en general, cuando obstaculiza la aniquilación de los terroristas de Daesh. Los estadounidenses pueden utilizar la tregua para resolver sus propios problemas geopolíticos en Siria y no descarto la posibilidad de que EEUU llegue a realizar provocaciones", añadió.

Operación turca en Afrín

La Operación Rama de Olivo que el Ejército turco está llevando a cabo actualmente en Afrín será otro obstáculo a la hora de implementar la resolución 2401, informa la cadena rusa.

Aunque Hami Aksoy, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía, saludó la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU, también subrayó que Turquía seguirá luchando contra los terroristas que, según el político turco, representan una amenaza para la integridad territorial de Siria.

Turquía lanzó la Operación Rama de Olivo contra las unidades kurdas desplegadas en la ciudad siria de Afrín el 20 de enero de 2018.

De acuerdo con la resolución 2401, el alto el fuego no se aplicará a las operaciones realizadas contra organizaciones terroristas. Esta cláusula podría ser problemática ya que Ankara califica como terroristas a las milicias kurdas —que forman parte de las Unidades de Protección Popular—, el Partido de la Unión Democrática y el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, concluye el análisis de RT.