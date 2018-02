Netanyahu se mantiene firme políticamente pese a la investigación policial

Solo uno de sus ministros, Naftalí Bennett, de la Casa Judía, criticó a Netanyahu, aunque acto seguido matizó que no piensa romper la coalición.

"La contribución de Netanyahu a Israel es grande, pero el líder del estado judío no tiene que recibir regalos como esos de un millonario (…) Así no se educa a la generación joven y así no es como se nos educó a nosotros", dijo Bennett.

El 13 de febrero la policía israelí recomendó formalmente el procesamiento de Netanyahu por soborno, fraude y abuso de confianza.

Acto seguido el primer ministro israelí declaró que no piensa dimitir.

Bennett también dijo que en este estadio seguirá apoyando a Netanyahu a la espera de lo que decida el abogado del estado, Avichai Mendelblit, quien después de estudiar el informe policial decidirá si se procesa o no a Netanyahu.

Solo entonces Bennett considerará si deja la coalición de gobierno y provoca la celebración de nuevas elecciones.

Algunos recuerdan que hace una década el entonces primer ministro Ehud Olmert se vio implicado en un caso de corrupción y dijo que no consideraba la dimisión. Unos meses después, cuando la investigación policial avanzó, Olmert dejó la presidencia del gobierno.

El resto de los ministros israelíes que se pronunciaron en los últimos días sobre el supuesto caso de corrupción de Netanyahu, expresaron su apoyo al primer ministro sin fisuras.