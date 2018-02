Oposición siria acusa a Damasco de esquivar reformas a la Constitución

MOSCÚ (Sputnik) — El Gobierno sirio no quiere efectuar reformas a la Constitución, pese a los resultados del Congreso del Diálogo Nacional sirio, declaró a Sputnik Randa Kassis, líder de la plataforma de Astaná de la oposición siria.

"Está claro que no quieren reformas, no quieren reescribir la Constitución, pero ¿qué pasa con todos los esfuerzos que aplicó Rusia en Sochi para comenzar a solucionar el problema? Si no quieren reconocer los resultados del foro, ¿para qué llegaron a Sochi?", dijo.

Kassis tachó de poco constructiva la postura de Damasco y lo acusó de despreciar los esfuerzos diplomáticos encaminados a resolver la crisis siria.

"Necesitamos continuar este camino y los esfuerzos para reformar la Constitución, debemos hacerlo, porque no habrá cambios en Siria sin una nueva Constitución", apuntó.

El Congreso del Diálogo Nacional Sirio, convocado por la iniciativa de Rusia, se celebró los días 29 y 30 de enero y contó con la presencia de unos 1.400 delegados de varios grupos sociales, políticos, religiosos y étnicos del país árabe.

El foro concluyó con la aprobación de una lista de 150 candidatos, integrada tanto por opositores como por delegados del Gobierno, a la Comisión constituyente que se ocupará de las cuestiones relacionadas con la elaboración de la nueva Constitución siria.