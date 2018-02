Alto cargo en Rusia aclara la situación sobre los fragmentos del Su-25 derribado en Siria

"La inteligencia militar rusa en colaboración con sus colegas turcos está solucionando activamente ese problema (recuperación de los fragmentos) y ya hay resultados", dijo el funcionario a Sputnik.

Según agregó, "declaraciones así de huecas que no tienen nada que ver con la realidad no solo no ayudan sino que hacen daño".

El Ministerio de Defensa de Rusia había informado que un avión de ataque ruso Su-25 pilotado por el mayor Román Filípov fue derribado por los terroristas el 3 de febrero con un misil portátil en el espacio aéreo de Idlib, en Siria.

El oficial logró eyectarse y cayó en una zona controlada por los yihadistas.

Filípov libró un combate desigual hasta disparar la última bala de su arma reglamentaria, fue cercado por los terroristas y resultó gravemente herido, tras lo cual se detonó con una granada.

Los restos mortales de Filípov llegaron a Rusia el martes 6 de febrero, su cuerpo fue recuperado y repatriado por la inteligencia militar rusa con la ayuda de los colegas turcos.

El mismo martes 6, el mayor Román Filípov fue proclamado Héroe de Rusia a título póstumo por el heroísmo y coraje mostrados durante el cumplimiento de su deber militar.