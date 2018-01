"Rusia no busca expulsar a nadie de Oriente Medio"

SOCHI, RUSIA (Sputnik) — Rusia no está tratando de expulsar a ningún país de Oriente Próximo y respeta los intereses de todos los actores regionales y globales, declaró el investigador jefe del Instituto de Estudios Orientales de la Academia de Ciencias rusa, Vitali Naúmkin, en el Congreso del Diálogo Nacional sirio en Sochi.

"Rusia no está intentando expulsar a nadie de Oriente Próximo; a mí me parece que la posición de Rusia está basada en el respeto de los intereses de los demás actores, tanto regionales como globales", dijo Naúmkin y se refirió en particular a naciones como Estados Unidos, Turquía, Irán e Israel.

El especialista subrayó también que la operación rusa en Siria no es únicamente militar, sino que tiene tres funciones: la lucha antiterrorista, ayuda humanitaria y reconstrucción de localidades y, por último, la reconciliación nacional.

Más de 1.500 representantes de los distintos sectores de Siria llegaron a Sochi para participar en el Congreso del Diálogo Nacional sirio, que se abrió oficialmente este martes y cuya tarea central consiste en lanzar el proceso para redactar una nueva Constitución.

Más aquí: Siria, del conflicto armado a la guerra diplomática

El evento busca propiciar un proceso político inclusivo.

A la cita asisten el enviado de Rusia para Siria, Alexandr Lavréntiev, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, el enviado especial de la ONU, Staffan de Mistura, al frente de una comitiva; los representantes de Rusia, Turquía e Irán, países garantes del proceso de paz sirio; delegados de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU; y comisionados de Egipto, Jordania, Irak, Líbano y Kazajistán.