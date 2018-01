Lavrov acusa a EEUU de crear un poder alternativo en Siria

"El hecho de que EEUU crea órganos de poder alternativos en una gran parte del territorio sirio contradice sus propias obligaciones, que firmó en más de una ocasión sobre todo en el Consejo de Seguridad, sobre la integridad territorial de Siria", declaró Lavrov en una rueda de prensa en la ONU.

El canciller añadió que "la inconsecuencia y la falta del apego de principio a lo acordado caracterizan la actual diplomacia norteamericana".

Lavrov recordó que el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, dijo en más de una ocasión que el objetivo de la presencia de EEUU en Siria es derrotar a Daesh (grupo terrorista proscrito en Rusia y otros países).

"Ahora tienen planes que van más allá, tendremos que considerarlos y buscar vías para no dejar que sea socavada la soberanía del Estado sirio", indicó.

Asimismo Rusia está dispuesta a colaborar con EEUU y otros países para solucionar los problemas de Oriente Próximo y Medio, declaró Serguéi Lavrov.

"Siempre estamos dispuestos a cooperar con EEUU, otros actores externos y las potencias regionales para resolver los problemas en Oriente Próximo y Medio", dijo el canciller en una rueda de prensa en la ONU.

Lavrov señaló que Rusia aprecia el diálogo que se desarrolla en los tiempos duros pero a la vez afirmó que acusar a Irán de obstaculizar con su intervención la resolución del problema de Oriente Próximo es inaceptable.

"No podemos considerar que Irán impide solucionar todos los problemas de Oriente Próximo, porque no es verdad; Irán es una gran potencia, es imposible exigir a Irán que no se meta" en estos asuntos, dijo.

Según el diplomático, cualquier potencia, por ejemplo Irán, Arabia Saudí e incluso Catar, tiene sus intereses que "a veces son legales y a veces no".