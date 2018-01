Lavrov: el acuerdo nuclear con Irán no está muerto

"En cuanto a si está muerto o no el acuerdo con Irán, digo que todavía no está muerto", aseguró en una rueda de prensa en la ONU.

El jefe de la diplomacia rusa explicó que, según entiende, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había dicho que para el próximo análisis del pacto nuclear, que debe realizarse dentro de dos o tres meses, tomaría una decisión definitiva: o el acuerdo queda modificado, o EEUU lo abandona.

Según Lavrov, el acuerdo con Irán "no podrá mantenerse si es cambiado, especialmente en lo que se refiere a las exigencias de EEUU".

"Eso será inadmisible para Irán, ya está claro, y creo que los europeos también se dan cuenta de ese peligro", advirtió.

Añadió que resultará imposible cumplir con ese pacto nuclear si alguno de los países lo abandona.

"Rusia hará ahora esfuerzos muy serios para evitarlo y para que el acuerdo siga intacto", aseguró.

Rusia considera inaceptables las exigencias de que Irán no participe en la solución de problemas en Oriente Próximo, declaró el canciller ruso.

"No podemos considerar que Irán impide solucionar todos los problemas del Oriente Próximo, porque no es verdad; Irán es una gran potencia, es imposible exigir a Irán que no se meta" en estos asuntos, dijo.

Teherán y el Grupo 5+1 (China, EEUU, Francia, Reino Unido y Rusia más Alemania) lograron en julio de 2015 el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), que establece limitaciones al programa nuclear iraní para excluir su posible dimensión militar a cambio del levantamiento de sanciones internacionales.

Trump declaró en octubre pasado que su Gobierno decidió no certificar que Teherán está cumpliendo con el PAIC y anunció que buscaría junto con el Congreso corregir los "defectos" del acuerdo nuclear con Irán y que, si eso no se logra, el pacto sería "cancelado".