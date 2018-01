Abás confirma que EEUU le ofreció Abu Dis como capital de Palestina

Abás confirmó de esta manera las informaciones publicadas recientemente en Oriente Próximo durante la inauguración en Ramala del 28 congreso del Consejo Central Palestino (CCP), insistiendo en que los palestinos dirán “no” a todas las ofertas de este tipo.

© REUTERS/ Mohamad Torokman Los palestinos no reconocen a EEUU como intermediario en solución del conflicto

Los medios árabes publicaron recientemente que la propuesta sobre Abu Dis la formularon los líderes saudíes en nombre del presidente Donald Trump tildándola de “acuerdo del siglo”.

Abu Dis es un barrio de los suburbios del sector ocupado de Jerusalén que está partido en dos por el muro que Israel construyó en la ciudad santa.

“Decimos a Trump no y no, no aceptaremos el ‘acuerdo del siglo’ que en realidad es la ‘bofetada del siglo’, los palestinos atravesamos por un momento peligroso pero no cometeremos los errores del pasado”, dijo Abás.

Lea también: Organización para Liberación de Palestina pide conferencia para crear Estado soberano

El presidente palestino insistió en que su pueblo atraviesa por una situación “crítica” a la que debe de hacer frente con decisión, y insistió en que los palestinos siguen defendiendo una solución de dos Estados, de manera que un estado palestino se cree junto al Estado de Israel, una idea que cuenta cada día con menos apoyo en el Estado judío.

Abás se refirió a la declaración Balfour, mediante la que el Reino Unido prometió hace un siglo un “hogar judío” a los judíos de la diáspora que emigraran a Palestina, y dijo que los palestinos seguirán pidiendo al Reino Unido que se disculpe por esa declaración.

“Nosotros no nos entrometemos en los asuntos de los estados árabes, y no aceptaremos que nadie se entrometa en nuestros asuntos”, precisó el líder palestino en una velada alusión a Egipto y a Arabia Saudí.

Las críticas de Abás a Estados Unidos fueron más allá, pues aseguró que las llamadas "primaveras árabes" eran en realidad “una primavera de Estados Unidos para dividir a los países de la región”.