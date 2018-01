Moscú subraya que no renunciará al Congreso del Diálogo Sirio

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia no renunciará a celebrar el Congreso del Diálogo Nacional Sirio, declaró la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.

La diplomática denunció que hay quien "sigue haciéndose las ilusiones de que Rusia abandone su sólida apuesta por contribuir al proceso político y de paz en Siria en virtud de la resolución 2.254 del Consejo de Seguridad de la ONU o sus esfuerzos para organizar el Congreso del Diálogo Nacional Sirio en Sochi".

"Si alguien, y sabemos que se trata en particular del señor [subsecretario de Estado interino estadounidense para Asuntos de Oriente Medio] David Satterfield, tiene este tipo de ilusiones, que sepa que no lo logrará, no importa cuánto lo intente", acotó.

© Sputnik/ Maxim Blinov Rusia, sorprendida de que EEUU obstruya abiertamente la celebración del Congreso Sirio

La portavoz de la Cancillería rusa comentó así las declaraciones de Satterfield en las que este dijo que Estados Unidos duda de que la conferencia en Sochi beneficie las consultas sirias en Ginebra.

La diplomática subrayó que se trata de un evento de envergadura y verdaderamente ambicioso relacionado con la puesta en marcha del diálogo político en Siria sobre "una base bastante sólida" lograda gracias a la derrota de los yihadistas en el país.

Lea más: Rusia invita a los kurdos a participar en el Congreso del Diálogo Sirio

Zajárova añadió que todavía es temprano para hablar de quien participará en el Congreso del Diálogo Nacional sirio.

"Por el momento se examinan las cuestiones de las modalidades, las fechas, los eventos posibles, los invitados, por eso todavía es temprano hablar de quien está invitado y quien ya confirmó su participación", dijo.

La portavoz de la Cancillería rusa precisó que está en marcha una labor preparatoria intensa.

© Sputnik/ Mikhail Voskresensky Moscú: el Congreso del Diálogo Sirio se aborda a nivel de expertos

Las tres naciones garantes del cese del fuego en Siria —Rusia, Irán y Turquía— llegaron a un acuerdo para organizar en Sochi, en la costa rusa del mar Negro, el Congreso del Diálogo Nacional a finales de enero.

El foro, una iniciativa del presidente ruso Vladímir Putin, busca impulsar un proceso político inclusivo, contribuir a la reconciliación y al inicio de la transición política en Siria en el marco de las leyes actuales.