Protestas en Irán, ¿qué peligro representan para el curso vigente?

Las fuertes protestas se extendieron por cuatro ciudades importantes iraníes —Mashad, Teherán, Isfahán y Rasht— y reclaman mejoras en la situación económica del país.

En varias ocasiones los enfrentamientos de los manifestantes con la policía causaron víctimas mortales , tanto entre los participantes como en las filas de la Policía . Las autoridades subrayan que los agentes no recurren a las armas de fuego en su respuesta a los disturbios.

Las protestas se iniciaron como una acción social contra la adversa situación económica, pero rápidamente evolucionaron en un desacuerdo con las autoridades del país.

"De hecho, el Gobierno actual de Hasán Rohaní ha logrado mucho en el ámbito económico. Sobre todo, fue uno de los promotores del acuerdo nuclear [que llevó al levantamiento de muchas de las sanciones contra el país]", recordó Vladímir Sazhin. El investigador superior del Instituto de estudios orientales de la Academia de Ciencias de Rusia.

Rohaní asegura que doblará esfuerzos para resolver los problemas económicos en Irán

Pero la intensa actividad de Irán en el extranjero —en Irak, Siria y Yemen- requirió gastos considerables en detrimento del desarrollo de la economía nacional, en particular, va causando el aumento de los precios. Esto es uno de los factores del descontento, valoró el científico.

Otro lado del problema son las controversias ideológicas entre las autoridades conservadoras y la capa educada de la sociedad iraní.

"La población de las ciudades en Irán es ilustrada, usa internet, habla inglés. Y la juventud iraní, que representa un 70% de la nación, quiere una vida 'normal': escuchar música, ir andando tranquilamente por la calle", explica Sazhin.

A esos dos factores se suma la contienda interna en Irán entre el presidente Rohaní, que representa el bloque de los reformadores liberales, y los conservadores que abogan por mantener un alto nivel de islamización, previsto por el fundador de la República Islámica, el ayatolá Homeini.

El experto no cree que la situación culmine en un 'cambio de régimen' en Irán: aunque a la población urbana no le gusta la presión islámica, "los mítines no han sido lo suficiente numerosos" para derrocar el Gobierno.

"Pero en la política del país, existe una posibilidad de cambios importantes: los reformadores pueden usar las protestas como pretexto para intensificar reformas mientras los conservadores podrían optar por un endurecimiento aún mayor del control", afirma el investigador.

