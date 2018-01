¿Estaría Irán al borde de una 'revolución de color'?

© AP Photo/ STR Se eleva el número de muertos durante protestas en Irán

Las protestas que se iniciaron en Mashad, se fueron extendiendo a otras ciudades, entre ellas Teherán, Isfahán y Rasht. Los manifestantes reclaman mejoras en la situación económica de Irán y rechazan el alza de los precios.

El presidente de Irán, Hasán Rohaní, afirmó que los ciudadanos tienen el derecho constitucional de manifestarse, sin embargo, enfatizó que las protestas no deben tornarse violentas. No obstante, al menos cuatro personas han muerto durante estas los últimos días en el país.

La situación de la economía iraní

De acuerdo con algunos de los miembros del Consejo de la Federación —Cámara Alta del Parlamento de Rusia— (CF) en sus comentarios para Sputnik, los acontecimientos en Irán podrían ser el comienzo de una 'revolución del color'.

De acuerdo con Konstantin Kosachev, jefe del comité internacional del CF, la ola de protestas que azota Irán tiene motivaciones socioeconómicas y estaría relacionada con la situación interna del país. Sin embargo, el senador destacó que la situación en Irán no es de las peores entre los países de Oriente Medio.

En particular, Kosachev destacó que el PIB per cápita iraní actual es de 5.300 dólares, lo que es cerca de un 4,5% mayor que lo del 2016 y 1,5 veces superior que, por ejemplo, lo de Egipto. Además, el senador destacó que, la inflación, aunque bastante alta, es la mínima de los últimos 25 años. Y el desempleo (alrededor de entre 8% y 9,5%) es más bajo que lo vivido en Turquía (11,6%).

Influencia externa

Pese a que consideró la posibilidad de una "influencia externa" en la actual situación iraní, Kosachev dijo que "no atribuiría demasiada influencia a Washington", ya que EEUU no está "en la condición" de hacerlo e Irán tampoco es un país muy abierto a la influencia por parte de otros países.

Sin embargo, Kosachev consideró que no hay la menor duda que cualquier motivo para "sacudir" a Irán desde dentro será bien recibido por Estados Unidos, una vez que el país árabe es declarado el "enemigo número uno" de la seguridad nacional de EEUU.

Además, el senador afirmó que Washington está consultando con Israel sobre los métodos de presión sobre Teherán. Recientemente, la televisión israelí informó que el 12 de diciembre Estados Unidos e Israel firmaron un acuerdo secreto de cooperación para contrarrestar la política de Irán, recordó el senador.

"Así que, por supuesto, el factor externo en las protestas iraníes está presente, aunque aún no es dominante. Creo que la ola de protestas pronto disminuirá, no habrá revolución, pero ya se ha realizado una revisión de las fuerzas. Teherán debe estar alerta y darse cuenta de que fuerzas muy influyentes del mundo están interesadas en que la 'primavera árabe' continúe, y también la '[primavera] persa'. Si no ahora ni mañana, pasado mañana ", concluyó Kosachev.

Mientras tanto, Trump destacó que Irán supuestamente está fallando "en todos los niveles" y ha llegado "la hora del cambio" en el país.

