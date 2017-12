Un hombre trata de abrazar a Erdogan y le sale muy mal (vídeo)

Según informan los medios turcos, cuando Erdogan apareció en la escena para saludar a los asistentes de la reunión del partido, un hombre consiguió atravesar la guardia presidencial y alcanzó a Erdogan.

El desconocido intentó abrazar al líder turco, pero los guardaespaldas de repente reaccionaron y sacaron al hombre de la escena.

© Sputnik/ Alexey Nikolsky Erdogan critica a EEUU por negarse a vender armas a su guardia

Luego le trajeron al Departamento de Seguridad para realizar un interrogatorio. El hombre, cuyo nombre es Huseyin Demircan, declaró que se acercó al presidente porque estaba demasiado emocionado.

"Solo quería abrazarle, no tenía ninguna mala intención, me han entendido mal", declaró.

Según afirmó Demircan, él es el miembro de la Fundación de los veteranos de conflictos armados y sus familias en la ciudad de Sirnak.

"Amo a mi presidente y quería expresarle mi agradecimiento al abrazarle y esta fue la razón por la que subí a la escena. Sin embargo, los guardias me entendieron mal y me sacaron de la sala de reuniones. No tenía ninguna otra intención, sino abrazar al señor presidente. No quería provocar tanto pánico", explicó Demircan.

Después de ser interrogado en el Departamento de Seguridad, el hombre fue puesto en libertad.

