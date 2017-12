Penalizado un parlamentario turco por decir "Kurdistán"

Según la agencia, Baydemir pronunció "Kurdistán" en su discurso en el Parlamento el 13 de diciembre por lo que fue severamente criticado por los representantes del partido gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo.

Tras el incidente, Baydemir fue suspendido durante dos sesiones parlamentarias.

Otro representante del partido prokurdo, Dilan Dirayet Tasdemir, reaccionó a la penalización de su colega diciendo "solo decir que no existimos no nos hará desaparecer, durante años el término 'Kurdistán' estuvo prohibido y en vez de él se utilizaba 'Anatolia', sin embargo, la existencia del Kurdistán es un hecho histórico, geográfico y cultural, no es nuestra invención".

Señaló que esa palabra aparece en 128 obras de la colección de la biblioteca parlamentaria.

El número estimado de los kurdos que viven en el territorio turco es de 15,3 millones.

Durante años los kurdos buscan crear una autonomía kurda en el sureste del país o incluso independizarse.

El mayor grupo de rebeldes está representado por el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), considerado terrorista por Turquía.

El conflicto entre las autoridades turcas y el PKK, causó más de 40.000 muertos, según algunas estimaciones.