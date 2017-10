"Rusia ha cambiado el equilibrio de poder en Siria"

El excopresidente del Partido de la Unión Democrática kurdo Salih Muslim en una entrevista a Sputnik comentó la propuesta siria y dio su opinión acerca de las relaciones de kurdos sirios con EEUU y Rusia.

"Mantenemos las relaciones con Rusia. Tenemos una oficina que nos representa en Moscú. Rusia persigue sus intereses en Siria, son claras y comprensibles. Estados Unidos, a su vez, también tiene sus propios intereses, pero no todos están al tanto de ellos, porque no hay claridad respecto a los planes estadounidenses. Al mismo tiempo, la razón detrás de la presencia rusa en Siria y Oriente Medio en general es bien conocida", declaró Muslim.

Muslim reconoció que la presencia rusa en Siria alteró el equilibrio de poder en el país.

"El equilibrio de poder ha cambiado en Siria con la llegada de Rusia. Nuestras relaciones con Rusia han existido desde el inicio de su presencia. Hemos esperado que precisamente Rusia juegue el papel principal en la resolución de la cuestión siria por la vía democrática. Y seguimos esperando que esto sea así", puso de relieve.

El entrevistado destacó que las relaciones entre los kurdos y Moscú se basan en los principios del respeto mutuo. Muslim recordó que Rusia aboga por la participación kurda en las negociaciones de paz en Ginebra y Astaná y señala que es posible resolver la crisis siria sin kurdos.

El entrevistado criticó las declaraciones del ministro de Exteriores sirio Walid Mualem sobre la posibilidad de crear una autonomía kurda dentro del Estado sirio. El experto enfatizó que la solución a esta situación es el sistema del federalismo democrático, propuesto por los kurdos sirios.

"Creo que es insuficiente. Los que luchan junto con nosotros contra el terrorismo, lo hacen no solo para los kurdos. Esta propuesta supone la autonomía solo para la población kurda, por lo cual es inaceptable. La sangre derramada en Manbiy, Raqa y Tabqa no solo es kurda, sino también árabe. Quienes lucharon codo con codo con nosotros, lo hicieron no solo para los derechos de los kurdos. Todos ellos lucharon por el proyecto del federalismo democrático", apuntó Muslim.

El entrevistado subrayó que los kurdos apoyan a la lucha de Rusia contra Daesh , Frente al Nusra —ambos proscritos en Rusia y otros países— y otras organizaciones terroristas de Siria.

La copresidente del Consejo Democrático Sirio, Ilham Ahmed, en una entrevista a Sputnik declaró que los kurdos están dispuestos a seguir dialogando con Rusia y esperan que Moscú preste incluso más apoyo en el proceso de la resolución de la cuestión siria.

La alta funcionaria opina que Rusia debería insistir más rigurosamente en la participación kurda en las negociaciones de paz en Ginebra y Astaná.

"Rusia entiende que es imposible solucionar el problema sirio sin los kurdos. Los kurdos son una potencia importante en Siria", destacó la política.

Ahmed concluyó que los kurdos no participaron en las negociaciones de Ginebra, ni en las de Astaná, pero ahora los kurdos tienen más peso político, así que Rusia "podría contribuir a que los kurdos fueran una parte de dichas negociaciones".